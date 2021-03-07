Başkan Çınar'dan 'Kadınlar Günü' mesajı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kadınların önemine vurgu yaptı. Mehmet Çınar, kadınlar günü nedeniyle yayımladığı mesajında, “Toplumsal hayatımızın temel taşı olan kadınlarımız eğitimden sağlığa, siyasal yaşamdan iş dünyasına kadar üstlendikleri sorumluluklarla Türk Milleti'nin geleceğe güvenle bakmasının teminatı olmuşlardır. Bir toplumun gelişme düzeyinin en önemli göstergelerinden biri kadınların sahip olduğu özgürlük, toplumda taşıdığı saygınlık, üretim ve yönetimdeki yeridir. Kadınların, siyasal, sosyal ve ekonomik haklarını elde edebilmek için başlatılan mücadele daha hiçbir ülkede sonuç vermemişken Türkiye kadına seçme ve seçilme hakkı veren ilk ülkelerden biri olmuştur. Tarihimizin her devrinde kadınlar aile ve toplum yapısının en değerli yerinde bulunmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda da, 15 Temmuz Darbe ihanetinde de kadınlarımızın milli ve manevi değerlerimiz, istiklalimiz, hürriyetimiz, istikbalimiz için canını, kanını, eşini ve evladını feda edebilecek kadar vatansever birer kahraman oldukları görülmüştür. Bu duygu ve düşüncelerle hayatımıza emekleriyle ve değerleriyle anlam katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum" şeklinde açıklamasını tamamladı.