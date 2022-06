Başkan Çınar'dan kiraz festivali daveti

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaptığı açıklamada herkesi 24 Haziran Cuma günü başlayacak ve 26 haziran Pazar günü bitecek olan kiraz festivaline davet etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 27.Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali hazırlıklarının tamamlandığını ifade ederek herkesi festivale davet etti. Çınar, ''Her anı heyecan dolu, her anı renkli ve her anı dinamik bir ortamda gerçekleşecek olan festivalimiz için aylardır devam eden hazırlıklarımızı artık tamamladık. Malatya ve Yeşilyurt'a değer katacak çok renkli ve hareketli bir programla hemşehrilerimizle bir arada olacağız” dedi.

Kiraz festivalinin Malatya ve Yeşilyurt'un tanıtılmasına büyük bir katkı sunacağını vurgulayan Çınar, “ İlçe Kaymakamlığımız ve İstanbul Yeşilyurt'lular Derneğimizle ortaklaşa düzenlediğimiz, kamu ve kurumlarımızın da katkı sunduğu 27.Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivalimizin kortej yürüyüşünü 24 Haziran Cuma Günü saat 18.00'de Doğa Cadde AVM önünden başlatıp Valilik Binası önündeki 15 Temmuz Millet Meydanına kadar devam ettireceğiz. Bütün Malatyalıları kortej yürüyüşümüze bekliyoruz. Yürüyüşümüz esnasında esnaflarımız ve vatandaşlarımıza dalbastı kirazımızı hediye edeceğiz. Kortej yürüyüşümüzden sonra saat 20.30'da Malatya Park AVM Yanı Konser Alanında ünlü sanatçımız Mustafa Ceceli'nin sahne alacağı konser programıyla hemşehrilerimizle birlikte olacağız. Büyük bir coşkuya ve heyecana sahne olması beklenen festival çerçevesinde, 25 Haziran Cumartesi günü Tarihi Yeşilyurt Konaklarında kültürel ve sanatlar etkinlikler düzenleyip, kiraz yarışmamızda dereceye giren üreticilerimizin ödüllerini dağıtacağız. El sanatları sergisi, çocuklarımıza yönelik kültürel etkinlikler, sergiler ve yemek ikramlarımızın yanı sıra Muhtarlar Koromuzun da sahne alacağı müzik dinletisinden sonra aynı gün saat 20.30'da Malatya Park AVM yanındaki etkinlik alanında ünlü sanatçı Kıraç'ı sevenleriyle buluşturacağız. 26 Haziran pazar günü ise saat 17.30'da Beylerderesi Şehir Parkında kültür, sanat ve sportif etkinlikler düzenleyip ödül törenimizi gerçekleştireceğiz. Festivalimizi pazar günü saat 20.30'da Malatya Park AVM yanındaki etkinlik alanında Manga Grubunun vereceği konserle tamamlayacağız. Malatya ve Yeşilyurt'un marka değerine, ruhuna, kimliğine, birlik ve beraberlik anlayışına büyük bir katkı sunacak olan festivalimizin tüm etkinliklerine hemşehrilerimizi davet ediyoruz” diye konuştu.