Başkan Çınar'dan, Özal ve Fendoğlu için anma mesajı

Türkiye'nin 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile Malatya eski Milletvekillerinden ve Belediye Başkanlarından Hamit Fendoğlu'nun ölüm yıldönümleri nedeniyle anma mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Anadolu'nun bağrından çıkmış, Malatya olmalarından her zaman iftihar ettiğimiz, memleket ve bayrak sevdalısı iki devlet adamımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum” dedi.

Turgut Özal ile Hamit Fendoğlu'nun cesur ve cesaretli duruşlarıyla Türkiye'ye büyük değerler kattığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Ülkemize bürokrat, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak hizmet eden Rahmetli Turgut Özal, hayatının tamamını Türkiye'mizin her alanda ilerlemesi ve büyümesine adayan, kısa zamanda hayata geçirdiği reformlarla herkesin özgürce yaşayacağı modern ve çağdaş bir Türkiye için mücadele etmiştir. Demokrat ve ileriyi düşünen, her kesimden insanın sevgisi ve saygısını kazanan Rahmetli Turgut Özal, ülkemizde ki köklü değişimlerin ve yeniliklerin ilk adımı atan, hayata geçirdiği yatırımlar ve değişimlerle halkımızın yüreğinde çok özel bir yere sahiptir. Rahmetli Turgut Özal gibi Malatya'lı olmasından her zaman gurur duyduğumuz eski Milletvekillerimizden ve Belediye Başkanlarımızdan Hamit Fendoğlu'da, gönlündeki memleket ve bayrak sevdasıyla cesaretli bir siyasetçi ve devlet adamı olarak kentimize ve ülkemize hizmet etmiştir. 17 Nisan 1978 yılında evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonrasında gelini ve iki torunuyla birlikte hayatını kaybeden eski Milletvekillerimizden ve eski Belediye Başkanlarımızdan Rahmetli Hamit Fendoğlu, cesur ve cesaretli yapısı ile hafızalarda yer edinmiştir. Malatya'lı olmalarından her zaman iftihar duyduğumuz, gönüllerindeki memleket ve millet aşkıyla aziz milletimizin gönlünde müstesna bir sahip, şehit kanlarıyla sulanmış aziz vatan topraklarına hizmetlerini asla unutmayacağımız 8.Cumhurbaşkanımız Turgut Özal ile Malatya eski Milletvekillerinden ve Belediye Başkanlarından Hamit Fendoğlu ile 43 yıl önce ki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Hamit Fendoğlu'nun gelini ve iki torununa Allah'tan rahmet, aziz milletimize, aile mensuplarına, dost ve yakınlarına başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.