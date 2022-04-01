Başkan Çınar'dan Ramazan mesajı

Ramazan ayının hoşgörü, yardımlaşma, birlik, beraberlik ayı olduğunu belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Başlangıcı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş vesilesi olan mübarek Ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgi ve merhamet kapılarının ardına kadar aralandığı Ramazan ayını; özünde yer alan yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla, dua ve ibadetlerimizle layığıyla idrak edebilmeyi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı

Ramazan ayının dini açıdan taşıdığı anlamın yanı sıra dayanışma ayı olduğunu kaydeden Çınar, “ Ramazan-ı Şerif, dini açıdan taşıdığı anlamın yanı sıra sosyal olarak da tam bir dayanışma dönemidir. Bolluğun, bereketin eksik olmadığı, birliğin, dayanışmanın ve hoşgörünün arttığı mübarek Ramazan Ayı, içinde bulunduğumuz nimetlerin ve lütufların farkına varabilmemiz için en uygun zamandır. Manevi dünyamızda müstesna bir yere sahip olan bu mübarek aya bizleri kavuşturduğu için Rabbimize hamd-ü senalar ediyorum. Bu ay hepimiz için güzel fırsatlar sunuyor. Ruhlarımızı, kalplerimizi, gönüllerimizi ve bedenimizi arındırmak, sükûta kavuşturmak için küçücük gayretlerde bulunmamız yeterli olacaktır. Bu vesileyle başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam Aleminin mübarek Ramazan-ı Şerif ayını kutluyorum. Gönüllerin ve on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in tüm insanlığa huzur, barış, kardeşlik ve esenlikler getirmesini diliyor, sevdiklerimizle bir arada sağlık ve sıhhat dolu bir bayrama ulaşmamızı temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi