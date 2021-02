Başkan Çınar'dan yeni başkanlara hayırlı olsun ziyareti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ile AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunup, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ve Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte ilk olarak geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşen AK Parti Kadın Kolları 6.Olağan Kongresinde Başkanlığa seçilen Özlem Pelitoğlu ve Yönetim Kurulunu ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, “ Bizi bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti MKYK Üyelerimize, Milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanlığımıza, çok kıymetli dava arkadaşlarımıza ve bizi yalnız bırakmayan teşkilatımızın her bir ferdine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bugün görevimizin ilk gününde bizleri yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanımıza, AK Parti İlçe Başkanımıza, AK Parti Yeşilyurt Kadın ve Gençlik Kolları Başkanımıza ve tüm misafirlerimize de teşekkür ediyorum. Amacımız birlik ve beraberlik içerisinde, Malatya için, kadınlarımız için ne yapılması gerekiyorsa bir an önce yerine getirmektir” diye konuştu.

Kongrelerin yeni bir heyecanı peşinden getirdiğini ifade eden AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya da, “ Kongreler yeni bir heyecan, tazelenme ve geleceğe umutla bakmanın bir vesilesidir. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla güzel bir kongreyi daha geride bıraktık. İl Kadın Kolları Başkanımızın şahsında yeni dönemde görev alan tüm dava arkadaşlarımızı tebrik ediyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Özlem Pelitoğlu ve Yönetim Kuruluna görevlerinde üstün başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle katıldığı, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı Kadın Kolları 6.Olağan Kongresinde Başkanlığa yeniden seçilen Özlem Pelitoğlu ile Yönetim Kurulu üyelerini öncelikle tebrik ediyorum. Yeni dönemde kendilerine üstün başarılar diliyorum. Ülkemizi aydınlık ve parlak bir geleceğe taşımak adına gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan AK Parti Kadın Kollarımızın çalışmalarını her zaman takdir ettik. Kadınlarımızın ortaya koyduğu bu azim ve gayret inşallah güçlü ve kalıcı başarıların anahtarı olacaktır. Ülkemiz çok kritik bir zaman diliminden geçmektedir. Böylesine hassas dönemde daha fazla çalışmalı, daha fazla üretmeli ve birlikteliğimizi daha fazla güçlendirmeliyiz. Kadınlarımız ise toplumun mimarlarıdır. Belediye olarak toplumun tüm kesimlerine olduğu gibi kadınlarımız içinde gereken her türlü desteği sağladık ve sağlamaya da devam ediyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizden kooperatifçilik hizmetlerine kadar kadınlarımızın toplumda daha fazla söz sahibi olmaları adına ne gerekiyorsa yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirmek ve desteklerin devamı içinde bizlerde elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. AK Parti genç ve dinamik bir partidir, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında büyük bir heyecanla ve gayretle çalışan insanların olduğu, ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacak vizyona sahip bir partidir. Heyecanı yüksek yeni oluşumlar ve kadrolarla birlikte 2023 vizyonuna ulaşmaya canla başla çalışmalarımızı sürdürüp, partimizin yereldeki gücünü artıracağız. Belediye ve teşkilat arasındaki uyumu daha da kuvvetli hale getirip, yatırımlarımızın sayısını hep birlikte artıracağız. AK Partinin ruhu ve vizyonuna yakışacak güzelliklerin hakim olduğu kongrede Başkanlığa seçilen Özlem Pelitoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerimizin de bu noktada güzel çalışmalar yapacaklarına yürekten inanıyor ve yeni dönemde kendilerine üstün başarılar diliyorum. Geçmiş dönemlerde bu çatı altı altında hizmetlerde bulunan Başkanlarımıza ve Yönetim Kurullarına da bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Özhüsrev'e ziyaret

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile beraberinde heyet daha sonra AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Başkanlığına seçilen Muhammed Sinan Özhüsrev ve Yönetim Kuruluyla bir araya geldi.

Ziyaretin kendileri açısından büyük bir önem arz ettiğini dile getiren AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, “ Gençlik Kollarından yetişip şu anda çok önemli makamlarda memleketimize hizmet eden Mehmet Çınar ve Muhammed Emin Yalçınkaya Başkanlarımız, biz gençlere örneklik teşkil etmektedirler. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gençlik Kolları olarak yeni dönemde tüm ilçelerimizle kuvvetli bir bağ kurarak, gerekli çalışmaları kentimizin dört bir tarafına yayacağız. Ülkemize ve ümmete faydalı işler yapma noktasında büyük bir gayretin içerisinde olacağız” dedi.

Kuruculuk görevinde bulunduğu AK Parti İl Gençlik Kollarındaki bu ziyaretin kendisi için çok özel olduğunu ifade eden AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ise “19 yıl önce kurucularından olduğum AK Parti İl Gençlik Kollarının şu an ki Başkanını ziyaret etmek benim için çok büyük mutluluktur. İlk başkanından şu an ki başkanına kadar kesintisiz bir şekilde Gençlik Kolları Başkanlarının bir araya geldiği nadir kentlerden bir tanesi Malatya'dır. Siyaset zordur ama biz gençler bunu başardık. İnanıyorum ki bizden sonraki genç kardeşlerimizde bunu sürdürecektir. Muhammed Sinan Özhüsrev Başkanımıza ve ekiplerine yeni dönemde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı ve Yönetimine yeni dönem için başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Muhammed Sinan Özhüsrev ve Yönetim Kuruluna öncelikle yeni dönem için başarılar diliyorum. Ülkemizin güçlenmesi ve büyümesi noktasında gençlerimizin aldıkları bu sorumluluk takdire şayandır. Gençlerimizin omuzlarındaki ağır yüke rağmen başarılı olacaklarına yürekten inanıyoruz, çünkü o güç ve potansiyel gençlerimizde mevcuttur. Gençlerimizin başarılı olmaları için üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğiz. İl ve İlçe Teşkilatımızın yanı sıra Kadın Kollarımız ve Gençlik Kollarımızla birlikte yol yürümeye aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Uyumlu çalışmalar her zaman başarılı hizmetlerin önünü açmıştır. AK Parti kadrolarındaki bu dayanışma ruhu her geçen gün daha sağlam temellere oturmaktadır. Bizlerde bu sürecin planlı ve sağlıklı yürümesi adına elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Devasa yatırımlar ve geleceğe dönük vizyonel projelerle değişim sürecini hızla sürdüren güzel ülkemize dört bir taraftan saldırıların olduğu bu kritik dönemde büyüklerimizle, kadınlarımızla ve gençlerimizle topyekun bir güç birliği yaptık. Allah'a şükürler olsun ki bizler biriz, beraberiz ve kardeşiz. Hep birlikte hareket edip, daha güçlü ve daha güzel bir geleceğe hazırlanıyoruz. Gençlerimizin de bu anlamda ortaya koyacakları vizyon ve misyon bizim daha fazla güçlenmemize vesile olacaktır. Gençlerimiz maşallah heyecan dolu, Muhammed Sinan Özhüsrev Başkanımızın da heyecanı ve azmiyle çok güzel hizmetlerin altına imza atmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin 2023 vizyonu için büyük bir azimle çalıştıklarını görmek hepimizi mutlu etmekte, gururlandırmaktadır. Bizler her zaman gençlerimize inandık ve onların yanında yer aldık. Yeni dönemde de aynı bütünlük ve dayanışma ruhuyla hareket edip uyumlu çalışmalarımızla birlikte hareket etme vizyonumuza yeni değerler katmaya devam edeceğiz. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.