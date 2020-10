Başkan Çınar'ın Kitap Kafe ilgisi

Malatya Yeşilyurt Belediyesinin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile imzalanan ‘Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği' protokolü çerçevesinde Çukurdere Mahallesine kazandırdığı Kitap Kafe, kitapseverlerin ve ders çalışmak isteyenlerin uğrak noktası haline dönüştü. Raflarındaki eserleri ve nezih alanlarıyla dikkat çeken Kitap Kafe, Yeşilyurt'un kültürel yapısına ayrı bir renk katmaya başladı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay ve Çukurdere Mahalle Muhtarı Mehmet Fatih Gönültaş ile birlikte açıldığı günden beri mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Kitap Kafeyi ziyaret ederek, ders çalışan gençlerle sohbet etti.

“Kitap kafemiz, bölgeye hitap eden çok kıymetli bir eserdir”

Kitap Kafenin bölgeye hitap eden çok değerli bir eser olduğunu ifade eden Çukurdere Mahalle Muhtarı Mehmet Fatih Gönültaş, “ Üniversite ve KPSS sınavlarına hazırlananlar, kitap okumak ve bilgi edinmek isteyenlerin uğrak noktasına haline dönüşen Kitap Kafemiz, bölgeye hitap eden çok nezih bir eğitim noktasıdır. ‘Bir kütüphane bir hapishane kapatır' diye bir söz vardır. Kitap Kafemiz de çok güzel bir şekilde ders çalışma ve kitap okuma ortamı vardır. Pandemi sürecine rağmen ilginin yüksek olması bizi sevindiriyor. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Amacımız; insanlara faydalı olmak, gençlerimizi iyiye ve güzele yönlendirmektir”

Yeşilyurt'un farklı bölgelerine açtıkları Millet Kıraathaneleri ve Kitap Kafelere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, amaçlarının insanlara faydalı olmak, gençleri iyiye, doğruya ve güzele yönlendirmek olduğunu söyledi.

Çukurdere Kitap Kafenin bölgenin ihtiyaç duyduğu değerli bir yatırım olduğunu belirten Başkan Çınar, “Kitap okumak, okumayı seven insanlar için vazgeçilmez bir tutkudur. İçimizdeki öğrenme, merak ettiğimiz soruların cevabını arama ve kişisel gelişim ihtiyacını karşılama hissinin tatmin olacağı en temel şey kitaptır. Bu kitapların en tat alınarak okunacağı mekanlar da Millet Kıraathaneleri ve Kitap Kafelerdir. Eğitimi tüm hizmetlerinin merkezine alan yerel bir yönetim olarak; bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak ve kitap okuma oranını artırmak adına açtığımız Millet Kıraathaneleri ve Kitap Kafelerimizden faydalanma oranının yüksek olması bizi sevindiriyor. Çukurdere Kitap Kafemiz, pandemi tedbirleri nedeniyle haftanın her günü saat 09:00 ile 17:30 arası hizmet vermektedir. Burada görevli ekiplerimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat ediyorlar, uyarılarda bulunuyorlar, girişe el dezenfektan kutularımızı yerleştirdik. Bununla birlikte buradan yararlanan gençlerimiz ve yetişkinlerimizin girişte hem ateşleri ölçülüyor hem de bilgileri kayıt altına alınıyor. Hijyen kurallarının üst seviyede dikkat edildiği, nezih ve sessiz bir ortama sahip Kitap Kafemizin raflarında birbirinden değerli çok kıymetli eserler yer almaktadır. Ders çalışmak ve kitap okumanın yanı sıra fikir sohbeti yapmak isteyenlerin uğrak noktası haline dönüşen Kitap Kafemiz, Yeşilyurt'umuzun eğitim ve kültürel yapısına farklı güzellikler katmıştır. Gençlerimiz ve yetişkinlerimiz buraya gelerek istedikleri kitaba rahat bir şekilde ulaşıp, bilgi dağarcıklarını geliştiriyorlar. Toplumda kitap okuma oranı ne kadar yükselirse o denli gelişir ve büyürüz. Bilgisizlik bir insanı her türlü kötülüğe götürür, sağlıklı ve güzel bir gelecek için bilgiyi ve kitabı hayatımızın merkezinde tutmalıyız. Kitap Kafemizde ayrıca hem ders çalışanlara hem de kitap okuyanlara alanında deneyimli öğretmenlerimiz ve görevli personellerimiz yardımcı oluyorlar, merak edilen bir konu varsa gerekli katkı sağlanıyor. Mahalle sakinlerimizin de bu hizmetten memnun kalması, doğru bir yatırım yaptığımızın açık bir göstergesidir. Biz gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutup, kitap okumaya ve ders çalışmalarına teşvik etmeye çalışıyoruz. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın eğitim hizmetlerimizden memnun kalmasıyla birlikte Millet Kıraathaneleri ve Kitap Kafelerimizin sayısını artıracağız. İlyas, Çavuşoğlu, Çilesiz ve Tecde Mahallelerimize de bu eğitim merkezlerimizi kazandıracağız. Eğitim merkezlerimize gelip üniversite veya farklı sınavlara hazırlanan herkese sonsuz başarılar diliyorum" diye konuştu.