Başkan Cömertoğlu'ndan öğrencilere eğitim tavsiyesi

Malatya'nın Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, bir programda öğrencilere tavsiyelerde bulunup, “Eğitim alanında edindiğiniz teorik bilgileri kısmen de pratiklerle pekiştirmelisiniz” dedi.

İnönü Üniversitesi Mezun Koordinatörlüğü tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için düzenlenen mezunlar buluşması etkinliğine konuşmacı olarak Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu katıldı.

Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Kalkan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Tunç, İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Altunkaya, Mezunlar Koordinatörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Hacer Ünver, Sosyal Etkinlik Komisyon Başkanı Öğr. Gör. Talip Çelik, Spor Bilimler Fakültesi Engelliler Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ilkım ve Doç. Dr. Mehdi Duyan, Eğitimci ve Araştırmacı Yazar Kemal Deniz, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Malatya Bölge Temsilcisi Bekir Sözen ve öğrenciler katıldı.

Arapgir Belediye Başkanı Cömertoğlu, üniversitede ve sonradan iş hayatında edindiği tecrübeleri öğrencilerle paylaştı. Cömertoğlu, öğrencilere mezun olduktan sonraki sürecin nasıl gelişeceğinin kendi ellerinde olduğunu belirterek, “Bir diploma meselesi değil bir yetişmişlik meselesinden bahsediyoruz. Bunun mayası ailenizdir, mayayı çoğaltan ise mahalleyle beraber gelir, eğitildiğiniz ve aidiyet hissettiğiniz topluluklarınızdır. Bu sınıfınız, mensup olduğunuz farklı gruplar, eğitim alanında okuduğunuz teorik kısmen de pratik olan öngörüleriniz olabilir. Sonuç olarak bu durum size bir şey verir ve bir maya tutar sizde. Bu maya nereye taşır sizi? Bu sizin yöneliminizle alakalı bir iştir” ifadelerini kullandı.

“Komşu ilçelerdekilere de rehabilitasyon hizmeti veriyoruz”

Engelliler için yürüttükleri çalışmaları anlatan Cömertoğlu, “2009 da başkan olduktan sonra ilk yaptığımız engelli taramasıydı. 2010 yılında 3 yıl ara ile bölgedeki bütün engellileri evlerinden araç ile alarak Malatya Rehabilitasyon Merkezine taşıdık. İstediğimiz verimi alamadığımızdan, engellilerimize kolaylık sağlamak için Arapgir'de eskiden huzurevi olarak kullanılan ve atıl durumda bulunan binamızı engellilerin faydalanması için Rehabilitasyon Merkezine dönüştürdük. Belediyemiz bünyesinde çalışan iki engelli çocuğu olan personelimizin de çocukları burada eğitim almaya başladı. 2013'te açılan Rehabilitasyon Merkezimiz şu an 12 çalışanıyla eğitim vermektedir. Aynı zamanda sadece Arapgir'e bağlı kalmadan yakın komşu ilçelerimiz olan Keban, Kemaliye ve Ağın'da bulunan engelli bireyleri evlerinden aracımız ile alarak rehabilitasyon merkezimize getiriyoruz. Aile bireyleri ayrı, çocuklar ayrı bir bölüme alınıyor ve eğitimleri haftada üç gün devam ediyor” şeklinde konuştu. Cömertoğlu, akademik camianın geçmişe oranla çok daha kıymetli işler yapacağı konusunda sahada bir beklenti olduğunu ifade ederek sözlerini tamamladı.

Soru cevap ile devam eden etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından Arapgir'e has mor reyhan çayının ikram edilmesiyle sona erdi.