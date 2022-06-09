Başkan Dinçer'den 3600 ek gösterge değerlendirmesi

Büro Ailesi Sendikası (BAL-SEN) Genel Başkanı Burak Dinçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 3600 ek gösterge ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tüm memurlara verilen 3600 ek göstergesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan BAL-SEN Genel Başkanı Burak Dinçer, “Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ek gösterge artışı, birçok kesim tarafından ilk etapta olumlu karşılandı. Ancak Büro Bankacılık ve Sigortacılık hizmet kolunda çalışan memur arkadaşlarımız çalışırken veya emekli olduklarında karşılığını az alacaklarını görülmüştür.” ifadelerini kullandı.

Yapılan yeni düzenleme ile birlikte bazı mesleklerde verilecek tazminat ve emeklilik maaşında oranın düşük kaldığını ifade eden Dinçer, “ Büro ailesi Sendikası olarak, düzenleme henüz daha yasalaşmadan özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu personeli gibi devletimizin idari ve sosyal İşleyişine büyük oranda katkı sağlayan müdürlerin, şeflerin, memurların mağduriyetleri çözülmelidir. Bunların da 3600 ek göstergeye yükseltilmeleri sağlanmalı, yansıtma oranları 20'şer puanlı aralıklarla belirlenerek genel idare hizmetleri sınıfındaki tüm kadroların haklı haykırışlarına kulak verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Taslağın yasalaşması sırasında çalışmaları yakından takip edeceğimizi, çok değerli Büro Bankacılık ve Sigortacılık hizmet kolunda çalışan arkadaşlarımıza bir kez daha tekrar ediyoruz” ifadelerine yer verdi.