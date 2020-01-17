Başkan Evren'den, Şeker Fabrikasına ziyaret

Evren'in Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun'u ziyaretine, Türk Ocakları Başkanı Nadir Günata ve İş Adamı Necdet Narin de katıldı. Evren yaptığı konuşmada, 2019-2020 yılı pancar alım döneminde 403 bin ton pancar işlenip, 53 bin ton şeker üretimi ile son 20 yılın rekorunun kırılmasına sevindiklerini ifade ederek, Malatya ekonomisine bir çok katkı sağlayacağına inandığını vurguladı. Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun, Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat'a fabrika çalışanlarına ve üretim yapan çiftçilere teşekkür eden Evren, şeker fabrikasının üretimine devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Ali Evren, Kanuni Sultan Süleyman'ın, Altun' ve Murat'a, “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" sözünü içeren tablosu takdim ederek başarılarının devamı temennisinde bulundu.