Başkan Güder, “2020, 2019 yılından daha iyi olacak”

Güder, “2020, 2019 yılından daha iyi olacak” dedi.

Battalgazi Belediyesi Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda mahalle muhtarlarının sorunlarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Güder, muhtarların görevinin önemine vurgu yaptı. Mahallelerin imar, yol, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi konuların ele alındığı toplantıda Başkan Güder, mevcut sorunların biran önce giderilmesine yönelik gerekli çalışmaların yapılması konusunda birim müdürlerine talimat verdi. Toplantının devamında tek tek söz alan mahalle muhtarları, Başkan Güder'e yapılan ve yapılacak hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

“2020, 2019 yılından daha iyi olacak”

‘Muhtarlarımız bizim yol arkadaşlarımızdır' diyerek sözlerine başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Biz bir aileyiz. Muhtarlarımız bizim yol arkadaşlarımızdır. Mahallenin sorunları ile çözüm mercileri arasında çok önemli bir köprü vazifesi yürütüyorsunuz. Bizim Battalgazi'ye sorumluluğumuz olduğu kadar muhtarlarımızın da mahalle sakinlerine karşı sorumluluğu var. Battalgazi'de 102 mahallemiz var. Kısa süre önce bir çalışmayı başlattık ve güzel dönüşler alıyoruz. Bu mahallelerimizde ki sorunları kısa sürede tespit ederek, hızlı şekilde müdahale etmek için muhtarlarımızı Başkan Yardımcılarımıza paylaştırdık. İlgili başkan yardımcımız sizin sorunlarınızı toplayıp ilgili birimlerde takip ediyor. 2020 yılı bütçemizi de oluşturduk. İnşallah bütçemiz ile beraber yatırım programları kapsamında çalışmalarımız var. Allah'ın izniyle 2020 yılımız 2019 yılımızdan daha iyi olacak. Oluşan sorunlarımızı görev süremiz dahilinde çözümü ve gayreti içinde olacağız. 2019 yılını kendimiz açısından başarılı bir şekilde kapattığımızı düşünüyoruz. Yeri geldiğinde tasarruf tedbirlerimizi uyguladık ve 2020 yılını görerek gitme adına bu planımızı yapmamıza vesile oldu.” şeklinde konuştu.

İmar sorununun çözümünün zor olduğunu ama bu zor işe talip olduklarını hatırlatan Başkan Güder, “Battalgazi'de daha sağlıklı bir yaşam modeli oluşturma adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bizim amaçlarımızdan bir tanesi şuan bulunmuş olduğumuz Çınar Park'ı daha da uzatmak. Daha fazla insanın buradan istifade edebileceği mekanlar haline getirmeye çalışıyoruz. Battalgazi bölgesi zor bir bölgedir. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Fakir fukaranın yoğun olduğu, birçok alanda dez avantajlı grupların, insanımızın yaşamış olduğu bir bölge. Battalgazi'mizdeki sorunlarla alakalı İmar'daki ve diğer arkadaşlarımız çalışmaları yapıyorlar. Daha öncede Battalgazi İlçe Başkanlığını yapmamdan dolayı her şeye hakimiz bölgede. Battalgazi'de korunması gereken tarımsal alanlarımız çok fazla. Belediye olarak bir yeri imara açmak istediğinizde bu alan korunaklı tarım arazisi ise birçok kurumdan izin alarak yapabiliyorsunuz. Tabi ki bu konuda işimiz zor ama biz zora da talip olacağız, çözmeye çalışacağız. Gönül arzu eder ki her muhtarımızın her sorununu ve isteğini hemen yerine getirelim. Biz, bütçemizi kullanırken emin olun bir ekmeğin hesabını yapıyoruz. Bütçeyi nerede nasıl kullanırsak daha fazla hizmet yapmış oluruz. 10 kilometre yol yapacaksak nasıl çalışırsak bunu 11 kilometreye çıkarırız düşüncesindeyiz. Biz elimizden geldiğince iyi anılmak için gayret sarf ediyoruz. Tabi hepimiz beşeriz hatalarımızı olur mu? Olur tabi ki. Hatasız kul olmaz. Siz muhtarlarımız öneri şeklinde arkadaşlarımız ve bizlerle konuşursanız eğer bizde hatalarımızı gidermiş oluruz. Battalgazi'mizde sportif faaliyetler için 10 milyonun üzerinde bir yatırım için uğraşıyoruz. Daha güzel günleri hep beraber yaşamak için elimizden gelen çaba ve gayreti sarf edeceğiz. Geldiğimiz ilk günden itibaren bizlere olan desteklerinizi esirgemediniz. Sizlerin desteği ile hizmet çıtasını daha da yukarı çekeceğiz inşallah” dedi.