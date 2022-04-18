Başkan Güder, AK Parti ilçe teşkilatıyla iftarda buluştu

Ramazan ayı boyunca toplumun tüm kesimleriyle iftar sofrasında buluşan Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bu kez de Battalgazi Belediyesi Meclis üyeleri ve AK Parti Battalgazi İlçe teşkilatını iftarda konuk etti. Yoğun ilginin olduğu iftar yemeğinde birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Ramazan'ın bereketi hep birlikte yaşanır” diyerek, bu mübarek ay ile birlikte gelenek haline getirdiği iftar programlarını sürdürüyor. Toplumun tüm kesimleriyle iftar, teravih ve sahur programlarında bir araya gelen Başkan Güder, bu kez de Battalgazi Belediyesi Meclis üyeleri ve AK Parti Battalgazi İlçe teşkilat üyelerini iftar sofrasında konuk etti. Konuklara tek tek hoş geldin diyen gecenin ev sahibi Başkan Güder, katılımcıların ramazan-ı şeriflerini tebrik ederek, hayırla, sağlıkla, huzurla, esenlikle bayrama da kavuşmayı temenni etti. Başkan Güder, iftar öncesi Medeniyetin Kalbi Battalgazi'de 3 yıllık zaman zarfında hayata geçirilen ve geçirilmesi planlanan yatırımlar ve hizmetler hakkında görsel sunum eşliğinde bilgiler aktardı. Battalgazi Belediyesi Hastane Cafe'de düzenlenen iftar programına; Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem, teşkilat üyeleri ile birlikte Battalgazi Belediyesi Meclis üyeleri katıldı.

“Rabbim birliğimizi daim etsin”

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programda konuşan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Öncelikle bu Ramazan ayında bizleri güzel iftar sofrasında bir araya getiren ve bu güzel tesisi ilçemize kazandıran Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e teşekkürlerimi sunuyorum. Çok güzel bir tesis oldu. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın” şeklinde konuştu.

“Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz”

Pandemi nedeniyle 2 yıldır iftar sofralarında bir araya gelemediklerini dile getiren AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, “Bugün bizleri bir araya getiren Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğin yaşandığı bu güzide günde başkanımız bizleri iftar sofrasında buluşturdu. Pandemi nedeniyle 2 yıldır birlikte iftar yapamıyorduk. Çok şükür bu yıl birlikte iftar açabildik. Rabbim hepimizi güzel günlere kavuştursun. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e de ilçeye yaptığı güzel hizmet ve yatırımlar için özellikle teşekkür ediyoruz. Güzel hizmet ve yatırımlar ilçemiz ile buluşturuluyor” ifadelerini kullandı.

“İlçemize en güzel hizmetleri sunmak boynumuzun borcudur”

İftar programında teşkilat ve meclis üyelerine hitap eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Ekmeğimizi paylaşıp birlikte orucumuzu açmak adına bir araya geldik. Yapmış olduğumuz davete icabet ettiğiniz için hepinize en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada biz ev sahibi değiliz, sizler ev sahibisiniz. Bu hizmetler halkımızın desteğiyle yapılan hizmetler. Bu yatırımlar sizin yatırımlarınız. Tüm vatandaşlarımız için bu hizmetleri yapıyoruz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Herkesin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Battalgazi Belediyesi olarak imkanlarımız doğrultusunda hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürme için tüm imkanlarımızı seferber ettik, etmeye de devam edeceğiz. Geçtiğimiz günde bir programda İYİ Parti İl Başkanı Hakan bey, bizimle ilgili bir konuşmasına denk geldim. Hizmet eden herkesin yanında durduklarını ve Battalgazi Belediyesi'nin güzel hizmetler yaptığını belirtti. Yaptığımız hizmetler her kesimden takdir görüyor. Çevreyolu altında başlatılan kentsel dönüşüm, Eskimalatya meydan projesi, Hasırcılar yürüme alanı park ve Sahil Projesi'nin tamamlanmasının ilçemiz için yeterli olacağını ifade ediyorlar. Kendisine teşekkür ediyorum. Bizler ilçemize bu projeler az diyerek daha fazlasını üretmek için çalışıyoruz. Hizmetlerimizin birçok yerel yönetim tarafından örnek alınmasının temelinde, istişare kültürünü canlı tutmamız ve toplumun tüm kesimlerine kulak vermemiz vardır. Battalgazi'mize en iyi ve en güzel hizmetleri sunmak bizim boynumuzun borcudur. Battalgazimizde iz bırakan çalışmalara imza atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. İçerisinde bulunduğumuz Ramazan ayı sadece oruç tutma ayı değildir, paylaşma ayıdır. 2 yıldır pandemi nedeniyle ara verdiğimiz iftar buluşmalarımızı yeniden başlattık ve herkesimden vatandaşlarımız ile Sivili Toplum Kuruluşlarımız ile bir araya geliyoruz. Ramazanı ilçemizdeki kardeşlerimiz ile paylaşıyoruz. Bu Ramazan ayında Battalgazi Belediyesi olarak 3 bin civarında gıda paketi dağıtımının startını verdik ve dağıtımlar sürüyor. Teşkilat üyelerimize ve meclis üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hepinizin ayaklarına sağlık. Ailece ve sevdiklerinize daha nice ramazanlara ve bayramlara Rabbim ulaştırsın” dedi.