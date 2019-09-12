Başkan Güder, Battalgazi Belediyespor oyuncuları ile buluştu

2019-2020 sezonunda başarıyı hedefleyen Battalgazi Belediyespor, yeni sezon öncesi Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder tarafından Galip Demirel Çınar Park'ta verilen yemekte bir araya geldi.

Galip Demirel Çınar Park'ta Battalgazi Belediyespor onuruna verilen yemeğe Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ak Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Battalgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Hacı Ali Tankız ve yönetim kurulu üyeleri ile futbolcular katıldı.

Gerçekleşe yemekte konuşan Battalgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Hacı Ali Tankız, "İnşallah bu yıl şampiyonuz. İki hazırlık maçımız oldu. Arapgir Spor'u 1-0 Orduzuspor'u da 6-1 yendik.Bu bir ekip işi,inşallah hep birlikte aile ortamında maçlarımıza hazırlanacağız. Oyuncularımız yeter ki bir hedef koysunlar biz, onların önünü açmaya hazırız.İnşallah 2019-2020 sezonunda sakatlıklar yaşamadan başarılarla dolu bir sezon geçiririz.İnşallah bu yıl ki centilmenlik kupasını da biz alacağız.Yeni sezon Malatya'mız için Battalgazi'miz için hayırlı olsun" dedi.

Battalgazi teşkilatı olarak her daim Battalgazi Belediyespor'un yanında olduklarını ifade eden Ak Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci,"2019-2020 sezonu bir hafta önce başladı. İnşallah bu hafta Anadolu Selçuklu Spor ile karşılaşacaksınız. Hazırlık maçlarında göstermiş olduğunuz performans inşallah sezon sonunda kadar devam eder.Yeni bir ekip, yeni bir teknik heyet var. Bizler Battalgazi teşkilatı olarak her daim yanınızdayız.Rabbim yolunuzu,bahtınızı açık etsin.Kazasız belasız yeni bir sezonu hep birlikte yaşayacağız. Geçen sezonu 2.olarak tamamladınız, bu sezonu da inşallah 1. olarak şampiyon olarak tamamlayacağız. Teknik heyetimiz ve sporcularımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Başarının anahtarının çok çalışmaktan geçtiğini dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, "Bugün burada siz gençlerimizi görünce umutlandık ve sevindik. Amacımız Türk futboluna, Malatya futboluna yetenekleri ortaya çıkarmak, onlara malzeme yetiştirmek. Battalgazi Belediyesporda başarılı olanları bir üst lige taşıyıp, sizlerin elinizden tutarak, yeri geldiğinde Malatyaspor'umuza buradan futbolcu arkadaşlarımızı göndermek istiyoruz. Bu yeteneklerimize sahip çıkılmadığımız zaman, kardeşlerimizin elinden tutulmadığımız zaman, işte o yeteneklerimiz zaman içerisinde körelip gidiyor." ifadelerine yer verdi.

Battalgazi Belediyesporun, geçen sezonu ikinci olarak bitirdiğini ifade eden Güder, "Bu yıl başkanımız ve teknik heyetimiz ile yapmış olduğumuz görüşmelerde kendimize koymuş olduğumuz hedefler içinde bir üst lige çıkmak ve bir bal liginde oynamak var. Yeşilyurt'un göstermiş olduğu başarıyı Battalgazi'mizde de yakalamak istiyoruz" dedi.

Belediye olarak herzaman yanlarında olduklarını dile getiren Güder, "Ben Battalgazi Belediye Başkanı olarak, Belediye olarak, her zaman sizlerin yanınızda olacağız. Bizler sizin için çaba sarf edeceğiz, uğraş vereceğiz, başarılı olabilmeniz için elimizden gelen her türlü desteği ve görevi layığı ile yerine getireceğiz. Tabi bizlerinde sizlerden beklentileri olacak. Battalgazi'mizi dışarı da temsil ederken kişiliğiniz ile tavır ve davranışlarınız ile Battalgazi'mizi örnek olarak yukarılara taşıyacaksınız. Bunları sizlerden talep ediyoruz. Biliyoruz ki başarının tek bir anahtarı var,tek bir sırrı var oda çok çalışmak.Çalışarak önümüzdeki engellerin çok rahat birer birer aşacağız. Aranızda öğrenci kardeşlerimiz var hem derslerinize çok çalışacaksınız, hem de hocalarınızın vermiş olduğu eğitim programlarına riayet ederek idmanlara katılarak, başarılı olabilmek için çaba ve gayret sarf edeceksiniz.Başarıyı herkes sahiplenir ama başarısızlığı kimse sahiplenmez.Sezon sonunda başarılı olanlar bir üst lige,başarısız olanlar ise bir alt lige düşüyor.Bizim sizden talebimiz başarılı olmanız.Çok çalışın.Bizler sizin için birer abi bire baba ve birer amca olarak sizlere yardımcı olacağız.Anadolu Selçuklu Spor ile yapacağınız maçta sizlere başarılar diliyoruz.Bizlerde o maçta olacağız sizleri destekleyeceğiz.inşallah başarınızı hep birlikte kutlayacağız.Hepinize tekrar başarılar diliyorum.Hep birlikte Battalgazi Sporun ismini yüceltmek için hepinizden gayret istiyoruz.Rabbim başarılarınızı daim eylesin" diye konuştu.