Başkan Güder, berber ve kuaförleri ziyaret etti

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, berber, kuaförler ve güzellik salonları bugünden itibaren kontrollü şekilde faaliyetlerine başlamasının ardından ilçede hizmet veren berber ve kuaför esnaflarını ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berberler kuaförler ve güzellik salonları, bugün itibariyle kontrollü şekilde faaliyetlerine başlamasının ardından Battalgazi ilçesinde hizmet veren 495 berber, kuaförler ve güzellik salonu da hizmetlerine başladı.

Belirli kriterlere göre hizmet verecek olan berber, kuaförler ve güzellik salonlarını ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, berber ve kuaför esnaflarını kontrol etti.

Başkan Güder'e bu ziyarette Malatya Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Toptaş eşlik etti. Esnaflarla bir süre sohbet ederek onların ihtiyaçlarını dinleyen Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi olarak berber ve kuaför esnafların yanında olduklarını belirtti.

495 berber, kuaför ve güzellik salonu dezenfekte edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından 6 Mayıs tarihinde 81 İl Valiliğine gönderilen genelge ile berber, kuaförler ve güzellik salonlarının çalışma esaslarını belirlenmesi ile harekete geçen Battalgazi Belediyesi, ilçede hizmet veren 495 berber, kuaförler ve güzellik salonunda dezenfektan çalışması gerçekleştirdi. Ekipler tarafından dezenfektan çalışmaları tamamlanarak hizmete hazır hale getirilen berber, kuaförler ve güzellik salonu yetkilileri, yapılan çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini iletti.

"Alınan tüm tedbirler bizim sağlığımız için”

Berber ve kuaförlerin 50 gün aradan sonra yeniden kontrollü olarak hizmete başlamalarını değerlendiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan Berber, Kuaför ve Güzellik salonlarımız bugün itibariyle Türkiye genelinde faaliyetlerine kontrollü şekilde başladı. Esnaflarımız faaliyetlerine başlamadan önce bizlerde Battalgazi Belediyesi olarak ilçemizde bulunan Berber, Kuaför ve Güzellik salonlarımız dezenfekte işlemlerini yaparak hazır hale getirmiştik. Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Bugünde faaliyetlerine başlayan Berber ve Kuaför esnaflarımızı ziyaret ederek, Ramazanlarını kutladık ve hayırlı işler dileklerimizi ilettik. Esnaflarımıza hayırlı işler olsun. Battalgazi Belediyesi olarak Berber ve Kuaför esnaflarımızdan tabi ki bu süreçte bazı ricalarımız olacak. Özellikle sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda esnaflarımızın çok dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Alınan tüm tedbirler ve kararlar bizim sağlığımız için lütfen bunu unutmayalım. Bizler Belediye olarak ilçe halkımızın sağlığı için üzerimize düşen tedbirlerimizi titizlik ve ciddiyet içerisinde, bugüne kadar aldık almaya da devam ediyoruz” dedi.