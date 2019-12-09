Başkan Güder, çalışmalarını anlattı

Birlik Vakfı Malatya Şubesi tarafından düzenlenen ‘İrfan Akademisi'nin bu haftaki konuğu Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder oldu.

Programın açılış konuşmasını yapan Birlik Vakfı Başkanı Sadi Ergül, “ Bugünkü konu başlığımız ‘Şehir'. Mensup olduğumuz medeniyetimiz şehir medeniyetidir. Şehir, medeniyet demektir. Gerek Osmanlı da gerek Selçuklu da önce merkeze cami yapmak suretiyle bu medeniyeti inşa etmişlerdir. Yanına diğer birimleri inşa etmişlerdir. O hizmetler gittikçe büyümüştür. Biz bu medeniyeti özellikle Balkanlarda görüyoruz. Bugün Malatya medeniyete merkezlik eden, ecdadın burada hizmet ettiği bir şehirdeyiz ve memnunuz" ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Osman Güder, konuşmasına, uzun yıllar siyasetin içerisinde yer aldığını ifade ederek başlayıp, “Battalgazi “Malatya'da yüzde 70,46 civarın oy aldık. İlçelerde 1. olduk. Bu da bize yüklenen sorumluluğu arttırdı. 5 Nisan'da göreve başladık. Battalgazi'mize nasıl hizmet edebiliriz, bize oy verip bizi belediye başkanı olarak görmek isteyenlere neler yapabiliriz nasıl hizmet edebiliriz diye göreve başladık. Siyasette uzun süredir görev almam nedeniyle Malatya'nın 717 mahallesi var ise mübalağasız 700 tanesini gezmişimdir. Gezdiğiniz her yerde, karşılaştığınız herkes size değer katıyor. Hepsinden bir şey aldık ve bütün mahallelerle istişare ederek hangi mahallenin ne gibi ihtiyacı var, gelir düzeyleri nelerdir, öğrencileri nerede okuduğuna yönelik çalışmamız vardı. Belediye Başkanı olduktan sonra da defterimizi önümüze alarak neler yapabileceğimiz diye yola koyulduk. Bir önceki yıla oranla iller bankasından gelen gelirlerimiz oldukça düşmüş durumda. Giderlerimiz ise sabit 6 milyon liraya yakın bir giderimiz var buna rağmen hizmet götürmeye devam ediyoruz. Bir yerde yol yoksa yol yapmak zorundasınız, asfalt yoksa asfalt yapmak zorundasınız. Sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getirmeniz gerekiyor. Çok şükür bugünlere kadar geldik” dedi.

‘Her kesime Hizmet' ile yola çıktıklarına dikkat çeken Başkan Osman Güder, “Battalgazi'de ana hedefimiz mazlumun yanında olmak, fakir fukaraya sahip çıkmak, insanlar arasında oluşabilecek uçurumu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bu bizim öncelikli hedefimizdir. Çalışmalarımızda önceliğimiz özellikle fakir fukaranın bulunmuş olduğu merkez dışında kalan bölgemizdir. Hizmet almamış bölgelere öncelik verilmesi ve buraların belli bir düzeye çekilmesi gerekiyor. Bununla birlikte İmar problemlerimiz vardı. Mesela okul yaptırmak isterseniz şuan Battalgazi'de imar alanınız yok yaptıramıyorsunuz. Cami yaptırmak istiyorsunuz imarınız yok yaptıramıyorsunuz, park yapmak istiyorsunuz yapamıyorsunuz. Göreve geldiğimiz ilk günde beri Battalgazi Bölgesinin imarını bir an önce tamamlamamız gerektiğini söylüyorduk ve söylemeye devam ediyoruz. Fiziksel mekanların oluşturulması için imarın çözülmesi lazım. İmarla birlikte altyapının çözülmesi lazım. İkinci önceliğimiz oradaki genç, dinamik insanımıza sahip çıkmamız gerekiyordu. Bu bağlamda, elimizdeki Hanımınçiftliği ve Orduzu Belediye binalarımızı hem gençlerimizi üniversiteye hazırlamak, değişik dallarda o gençlerimizi yönlendirmek" ifadelerini kullandı.

Hanımınçiftliği Belediyesine aitken, büyük şehir olup belde kapanınca bu binanın Battalgazi Belediyesi'ne kaldığını hatırlan Güder, “Buranın yeri 2 yıllığına Turgut Özal Üniversitesine Havacılık Meslek Yüksek Okulu yapılması için tahsis edilmişti. 2 yıl tahsis süresi biz geldiğimize bitmek üzereydi ve bu süre doldu. Ama Turgut Özal Üniversitesi bir şey yapamadı. Bakın altını çizerek tekrar söylüyorum Yapmadı demiyorum yapamadı. imkanlar ve koşullardan dolayı yapamadı. Bu süreçte bizde Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile görüştük. Burada Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız İhsan Selim Baydaş abimize gençleri spora ve bu tür faaliyetlere yönlendirme adına bizim buna ihtiyacımız olduğunu kendileriyle paylaştık. Kendileri de Battalgazi'ye Gençlik ve Spor Bakanlığı üzerinden 10 milyon para aktarabileceğini ifade etti. Bizde nasip olursa Hanımınçiftliği Belediye binamızı bir külliyeye çevirerek, oraya öğrencileri getirerek onlara sahip çıkmaya çalışacağız. Orduzu'da bu projemiz vardı. Maalesef Orduzu'da binanın şuan deprem açısından uygun olmadığı ve en ufak bir depremde sıkıntı olabileceği fikri ortaya çıktı. Bizde o binayı yıkarak, yerine inşallah Gençlik ve Etüt Merkezi yapacağız ve Ordumuza kazandıracağız. Umut ediyoruz ki Battalgazi, daha önceki Battalgazi'den farklı olacak. İmarı biten, arsaların değerlendiği, insanların göçe mecbur kalmadığı, istek ve taleplerin karşılandığı bir Battalgazi'nin gayreti içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

Arslantepe hakkında da bilgiler veren Başkan Güder, “Selahattin Başkanımızın 2014'te başlatmış olduğu ve 2019'da bizim kalıcı listeye girilmesi için çalışma yapmış olduğumuz Arslantepe var. Onunla alakalı olarak ciddi çalışmalar yapıyoruz. Amacımız burayı Kalıcı Dünya Kültürel Miras listesine koymak. Listeye konulduğunda özellikle tur güzergahları belirlenirken, kalıcı listede olan güzergahlar seçiliyor. Harput'a geliyorlar, Malatya'ya gelmiyorlar, Sivas'a geliyorlar Malatya'ya gelmiyorlar. Kayseri'ye geliyorlar Malatya'ya gelmiyorlar. Kopuk ağını birleştirmemiz lazım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Birlik Vakfında düzenlenen program soru cevap şeklinde devam etti.