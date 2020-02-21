Başkan Güder, deprem sonrasında okullardaki çalışmaları inceledi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, Battalgazi İlçesinde bulunan okullarda yapılan çalışmalar hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'dan bilgi alan Başkan Osman Güder, "Battalgazi Belediyesi olarak öğrencilerimizin sıkıntı yaşamadan eğitim öğretim sürelerini tamamlayabilmeleri ve depremden zarar gören okullarımızın yeni yerlerinin tespit edilmesi çalışmaları hakkında istişarede bulunduk" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da, deprem sonrasında yeni okul imkanlarının oluşturulmasında ve okulların taşınması sürecinde verdiği desteklerden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür ederek, deprem sonrasında okullarda yaşanan problemler hakkında bilgi verdi.

Ziyarete, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Sağlam, Park ve Bahçeler Müdürü Süleyman Şahin ile Belediye Meclis Üyesi Tuncer Bulgurlu da katıldı.