Başkan Güder, dönem ödevi için soruları yanıtladı

sınıf öğrencisi Buse Hakverdi'nin dönem ödevi için sorduğu soruları yanıtladı. Güder, belediye başkanlığı görevi ile ilgili sorulan soruya “Bu meslek bana sorumluluk duygusunu yaşatıyor” dedi.

Öğretmeninin verdiği ödev dolayısıyla ailesi ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile bir araya gelen Şehit Zekeriya Bitmez İmam Hatip Ortaokulu 5. Sınıf Öğrencisi Buse Hakverdi, Başkan Güder'e hazırladığı soruları yöneltti. Buse'nin ‘Belediye başkanının görev ve sorumlulukları' ile ilgili sorusuna cevap veren Başkan Güder, “Belediye Başkanları seçimle gelirler. Seçimlerde her siyasi partinin bir adayı olduğu gibi, bağımsız belediye başkan adayları da olur. Seçilecek bölgelerde, bir seçim çalışması ve seçim süreci yürütürler. Bu seçim sürecinde insanlara bir takım vaatlerde bulunurlar. Belediyeye geldiklerinde, o yöreye nasıl bir hizmet sunacaklarını insanlara izah ederler. İzah ederken, belediye başkanları şunu gözlemlerler veyahut ta gözetlerler. O bölgenin ihtiyaçları nelerdir, bunları belirlerler. O ihtiyaçlara binaen çözüm üretirler ve bu çözüm önerilerini insanlara anlatırlar. Vatandaşlar bakarlar seçilecek kişilere ve ona göre oy kullanırlar. Ve o belediye başkanları da o gün seçildikten sonra, gelirler devir teslim yaparlar” ifadelerine yer verdi.

Battalgazi'de 102 mahalle olduğunu ve buralarla ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Güder, “Belediyeler iş yapma yeridir. Ellerinde yetki vardır, çalışan personelleri ve bu ellerindeki elemanlar ile topluma hizmet etmeye çalışırlar. Bizde önceliklerimizi belirliyoruz. İnsanların ihtiyaçları sınırsızdır, imkanlar sınırlıdır. İmkanlarınız ile ihtiyaçlarınızı örtüştürmeniz lazım. Yani sizin gücünüz 10 liralık bir şeye yetiyorsa, siz 20 liralık bir şeye talipli olduğunuz da, o zaman siz sıkıntı yaşarsınız. Belediyelerin yapacakları hizmetler vardır. Alt yapı, imar planları ve yol yaparlar. Gençlerle alakalı, öğrencilerimiz ile ilgili etkinliklerimiz var, kadınlarımız ve annelerimiz için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde annelere el sanatları kursları açıyoruz. Kısaca, belediyeler toplumun her alanında çalışma yapabilir. Bizde bu çalışmaları yapmak üzere buraya geldik. Burada belediye başkan yardımcılarımız ve bir ekibimiz var. Ekibin tek bir amacı var, Battalgazi Belediyesi'nin hiç bir şey aksatmadan, hizmetlerini vatandaşın ayaklarına götürmektir” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanlığı görevinin kendisinde sorumluluk duygusunu yaşattığını belirten Başkan Güder, şunları söyledi:

“Bu meslek bana sorumluluk duygusunu yaşatıyor. Daha öncesinde sorumlu olduğum kişi, alan daha sınırlıydı. Örnek olarak, bir aile reisi. Babanız kime karşı sorumlu, sizin ailenize karşı sorumlu, komşularınıza, akrabalarınıza ve işyerine ait sorumludur. Ama belediye başkanı öyle değildir. Battalgazi'mizde 309 bin 836 kişiye karşı ben sorumluyum. Ve bir icraatı gerçekleştirirken, bu kadar insanın hakkının olduğunu düşünerek hareket ediyorsun. Rahat hareket edemiyorsun. Burada çalışırken, burada düşünüyorum, akşam eve giderken, evde belediyeyi düşünüyorum, gece yatarken, belediyeyi düşünüyorum. Yani bana sorumluluk duygusunu anlatıyor”

5. Sınıf Öğrencisi Buse Hakverdi'nin ‘Ailenize yeterince zaman ayırabiliyor musunuz?' şeklindeki bir soruyu yanıtlayan Başkan Güder, “Ayrılması gerektiğine inanıyorum, ama hakikaten doğrusunu söylemek gerekirse çok ayırdığımız söylenemez” ifadelerini kullandı.

Başkan Güder, ‘Bu mesleği seçmenizdeki etken nedir' sorusuna ise “Etken kişiye göre değişir. Benim düşüncem, bu topluma faydalı bir birey olmak ve bunu icra yolu ile vatandaşa yansıtmak. Ve sizlere şunu öneriyorum. Kendiniz için yaşamayın, toplum için yaşayın. Toplum mutlu olunca, bireyler mutlu olur. Bireyler toplumu oluşturur, ama bir bireyin mutlu olması, toplumun mutlu olduğu anlamına gelmez. Bizim tek amacımız, toplumu oluşturan bireyleri mutlu kılmak. Hepimizin amacı bu topluma faydalı olmaktır” diyerek cevap verdi.