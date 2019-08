Başkan Güder, ‘Dünya Kitap Okumayı Sevenler Günü' etkinliğinde gençlerle buluştu

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ‘Dünya Kitap Okumayı Sevenler Günü' dolayısıyla gençlerle bir araya gelip, birlikte kitap okudu. Başkan Güder, okumanın önemine dikkat çekerek, “İnsanımızı okumaya sevk etme adına 2 tane Gençlik Eğitim Merkezi'ni büyük kompleks halinde açacağız” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ‘Dünya Kitap Okumayı Sevenler Günü' dolayısıyla HAN-DER ve İlim Yayma Cemiyeti Malatya Şubesi Yaz Kur'an Kursu'nda okuyan öğrencilerle Battalgazi Belediyesi Millet Kıraathanesi bahçesinde gençlerle bir araya gelip, hem kitap okudu, hem de sohbet etti. Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Dünya Kitap Okumayı Sevenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in yanı sıra Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, İsmet Sarıgül, Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mercan Sarı ve çok sayıda genç katıldı.

Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, okumanın önemine dikkat çekerek, “Millet Kıraathanemizin olduğu bölümde Kültür Müdürlüğümüz tarafından ‘Dünya Kitap Okumayı Sevenler Günü' münasebetiyle yaz kuran kursunda okuyan öğrencilerimizi Millet Kıraathanemizle buluşturmak adına buraya davet edildi. Burada kitap okuma alanı oluşturdular. Burada Kıraathanemizde bulunan kitapları gençlerimize dağıtarak, burada toplu okuma etkinliği gerçekleştirildi. Bundan dolayı Başkan Yardımcılarıma, Kültür Müdürüme, kurs hocalarıma ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hz. Ali'nin ifadesiyle ‘hiç bilenle bilmeyen bir olur mu' Her şeyin bilgi üzerine bina edildiği ki, insanın bildiğinin düşmanı değil dostu, bilmediğinin düşmanı olur. Bu sözler ışığında toplumumuza özellikle teknolojinin bu kadar gelişmiş olduğu dönemde, çocuklarımızın her fırsat bulduklarında, teknoloji ile, cep telefonlarıyla alakadar olmalarını, bir gün olsa dahi onları teknolojiden uzaklaştırıp, kitapla temaslarını sağlama adına bu etkinliğimizi düzenledik. İnşallah bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz devam edecek. İnsanımızı okumaya sevk etme adına, gençlerimizin hizmetine sunmak adına, 2 tane Gençlik Eğitim Merkezi büyük kompleks halinde açacağız. Burada amacımız, insanımızı okumaya ve kitapla buluşmaya teşvik etmektir. Şu an millet kıraathanemizin bulunduğu yerler, gerçekten nezih ortamlar. Doğayla iç içe mekanlarımız. Burada kitap okuyan insanlarla muhabbet ettiğimizde, büyük bir zevk aldıklarını ifade ettiler. Biz tüm vatandaşlarımızı Millet Kıraathanelerine davet ediyoruz. Burada kitap okumaya, çay içmeye ve sohbet etmeye davet ediyoruz” diye konuştu.