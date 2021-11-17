Başkan Güder: “Eskimalatya cazibe merkezi haline gelecek”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'yle beraber Eskimalatya'da esnafları ziyaret etti. Yeni yapılacak olan meydan çalışması ile Eskimalatya'da bulunan sanayi bölgesinin taşınması hakkında bilgiler veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Eskimalatya'nın merkezinde bulunan sanayimizi dışarıya taşıyıp, buradaki alanları daha güzelleştirmek adına çalışmalar yapacağız. Eskimalatya'mız herkesin hayal ettiği bir cazibe merkezi haline gelecek” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci‘yle Eskimalatya'da esnafların sorunları dinlemek ve yeni yapılacak meydan düzenlemesi hakkında istişarelerde bulunmak üzere esnafları ziyaret etti.

“Buradaki alanları daha güzelleştirmek adına çalışmalar yapacağız”

Eskimalatya'nın hak ettiği değere kavuşması adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Sürekli vatandaşımızın içindeyiz. Vatandaşımızın sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm noktasında gerek belediye gerekse merkezi hükümetler olarak hassasiyet gösteriyoruz. Eskimalatya'da bulunan meydanda belediyemize ait bir binamız var. Bu bölgeye yeni bir meydan kazandıracağız. Eskimalatya'mızın merkezine buradaki tarihi yapılarımızla, Kervansaray'ımızla bütünleşmiş çok güzel bir meydan kazandırmış olacağız. Muhtarımız ve vatandaşlarımızdan da Eskimalatya merkezde bulunan sanayi bölgesinin buradan daha geniş bir alana taşınması talepleri vardı. Geçen hafta Ankara ziyaretimizde Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza bu talebimizi iletmiş olduk. Şuan yerle alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Yerle ilgili çalışmamız bittiğinde Eskimalatya'nın içindeki sanayimizi dışarıya taşıyıp, buradaki alanları daha güzelleştirmek adına çalışmalar yapacağız. Eskimalatya'mız herkesin hayal ettiği bir cazibe merkezi haline gelecek” dedi.

“Eskimalatya'ya çok güzel bir meydan yapılacak”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in Eskimalatya'ya ayrı bir önem verdiğinin ifade eden AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Battalgazi bizim için önemli. Tarihi ile insanı ile bir başka güzel. Bugün de Başkanımızla birlikte esnaflarımızı ziyaret ederek onlarla sohbet ettik. Battalgazi Belediye Başkanımızın göreve geldiği ilk günden itibaren önem verdiği yerlerden biri de Eskimalatya. Burası ile alakalı çok güzel projeleri var. Çok güzel bir meydan yapacak başkanımız buraya. İnşallah proje tamamlandıktan sonra temellerini hep birlikte atacağız. Birde merkezde bulunan sanayinin de dışarıya çıkarılması bu bölge için önemli. Çok sıkışıklık yaşanıyor bu konuda. Bakanlığımızın da destekleriyle inşallah kısa bu sorunda ortadan kalkacak. Buraların daha güzel ve farklı cazibe merkezi hali gelmesine vesile olacak. Ben emeklerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.