Başkan Güder, esnaflara Türk Bayrağı dağıttı

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Suriye İdlib'te devam eden Bahar Kalkanı Harekatına destek vermek amacıyla Türk Bayrağı dağıttı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Niyazi Mısri Caddesindeki esnafları ziyaret etti. Başkan Güder, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek, İdlib şehitlerini unutturmamak ve birlik beraberliğin korunması için esnaflara Türk Bayrağı dağıttı.

Türkiye'nin kısa süre içerisinde Suriye'de sükuneti sağlayacağını ifade eden Başkan Güder, “Yaklaşık olarak bir haftadır Şanlı Ordumuz Suriye'de sıcak bir çatışma içerisinde ve bir anlamda savaş halinde. Bu savaşta şehitler verdik. Allah Şehitlerimize rahmet eylesin, şehadetlerini kabul etsin, ailelerine ise sabırlar versin. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Ülke olarak birlik ve beraberliği sergileme adına gerek hükümetimiz, gerekse de biz yerel yönetimler olarak, STK'larımızla birlik beraberliğimizi korumamız anlamında açıklamalar yapıyoruz. Aynı zamanda açıklamalarda bu operasyonda devletimizin, hükümetimizin yanında olduğumuzu bildirdik. Bugün de şehitlerimizi hatırlatma, şehitlerimizi unutmama, esnafımızın desteğini sağlama, birlik beraberliğimizi sergileme anlamında esnafımızı ziyaret ettik. Uğruna milyonlarca can verdiğimiz bayrağımızı onlara takdim ediyoruz. Bayrak güçlü Türkiye'mizin şanıdır. Bayrak Bağımsızlığımızın göstergesidir. İçinde bulunduğumuz bu günlerde sıkıntı çeksek bile inşallah kısa zamanda bu durum ülkemizin lehine sonuçlanacaktır. Temennimiz odur ki Mehmetçiğimizin bir damla kanı dahi dökülmesin. Birlik beraberliğimizi koruyarak bu sorun sıkıntıyı da kısa sürede atlatacağız. Gelen bilgiler doğrultusunda Mehmetçiğimizin kıyaslanmayacak derecede üstünlüğü bulunuyor. Kısa süre içinde İdlib rejim güçlerinden kurtarılacaktır ve o bölgede sükunet sağlanarak barış ortamı hazırlanacaktır. Rabbim Mehmetçiğimizi korusun ve kollasın inşallah. Girdikleri savaştan zafer alarak çıkmayı nasip etsin. Esnafımızdan ricamız bayrağımızı iş yerlerinin en güzel yerlerine asmalarıdır” dedi.