Başkan Güder gençlerle bir araya geldi

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi Millet Kıraathanesi bünyesinde oluşturulan kütüphanede gençlerin rahatlıkla derslerini çalışabileceği, sınavlara hazırlanabileceği çok güzel bir ortamın olduğunu belirterek, “Öncelikle bu projeyi Türkiye genelinde başlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum, şükranlarımı arz ediyorum. Bizimde öğrencilik yıllarımız olmuştu. O dönemde öğrenci iken istifade edebileceğimiz hem kütüphaneler olsun, hem ders çalışma ortamları çok sınırlıydı. Belki evlerimizde kardeşlerimiz ile, anne, babanın, belki büyükanne, büyükbabanın olmuş olduğu bir aile ortamında ders çalışmak veyahut ta kitap okumak zorunda kalıyorduk. Bu bağlamda gerek gençlerimizin oturup nezih ve bahar ortamının yaşanmış olduğu, etraftaki kuşların cıvıltısı altında gençlerimizin burada ders çalışmaları, bazı arkadaşlarımızın kitap okumaları, tezlerini burada hazırlanmalarını, gerek üniversiteyi bitirdikten sonra diğer sınavlara burada hazırlanmaları ve bu ortamın oluşmasından dolayı önceki belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah bizler de bu ortamların çoğalması, özellikle Battalgazi bölgemizde 500-1000 kişinin üzerinde insanın oturup ders çalışabileceği, bu tür ihtiyaçlarını giderilebileceği bir mekanı oluşturma adına yer hazırlamamız şu anda devam ediyor. İşadamlarımız ile konuştuğumuzda, Malatya'da böyle bir mekanı kazandırma adına üzerine düşeni yerine getireceklerini ifade ettiler. Bu Malatyamızda olduğu gibi Türkiye'mizde de bir ihtiyaç. Bu tür mekanların artırılması lazım. Biraz öncede çocuklarımız ile, gençlerimiz ile konuştuğumuzda, hatta buraya yakın olan bir öğrencimiz var, evinde ders çalışamamış ama buraya gelip, burada hem nezih ortamı paylaşması, hem de konsantrasyon anlamında, derslerine konsantre olmaları anlamında güzel bir ortam olduğunu ifade ettiler” diyerek, sınava hazırlanmak isteyen gençleri Millet Kıraathanesi bünyesinde oluşturulan kütüphaneye davet etti.

“Gençlerimiz bizim geleceğimiz” diyen Başkan Güder, daha önce belde belediye hizmet binası olarak kullanılan ve şuanda atıl ya da amacı dışında kullanılan binaları gençlerin hizmetine sunacaklarını belirterek, “Gençlerimiz için ne yaparsak, azdır diye düşünüyorum. Hem burada gençlerimizin sosyalleşmelerini sağlama adına, modernizmin ayyuka çıkmış odluğu, insanların birbiri ile selamı, merhabayı kesmiş olduğu bir dönemde, İnsanların televizyon, telefon, bilgisayar üçgeninden çıkmadığı bir zaman diliminde, azından gençlerimiz bu tür ortama çekerek hem ders çalışma ihtiyaçlarını gidermek, hem de gençleri sosyalleştirme ve birbirleri ile tanıştırma, aynı ortamı paylaştırma adına güzel bir mekan olduğunu düşünüyorum. Bu tür mekanları, Battalgazimizde artırmamız gerekiyor. Bu bağlamda Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz çalışmalarda, daha öncesinde belde belediye binaları olarak kullanılan, ama şu an atıl vaziyette veyahut ta amacı dışında kullanılan mekanları inşallah Gençlik Spor Bakanımız ile yaptığımız görüşmede, onların desteği ile bu tür mekanları da gençlerin çalışma, etüt ve millet kıraathanesi bağlamında o mekanları da dönüştürerek Battalgazi gençliğimize ve vatandaşlarımıza kazandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.