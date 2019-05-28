Başkan Güder iftarını Hanımınçiftliği'nde açtı

Hanımınçiftliği Mahallesi Salı Pazarı Caddesi'nde verilen iftar programına, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, beraberinde eşi Yıldız Güder, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, bazı belediye meclis üyeleri, bazı birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı. Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programında konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ramazan ayının özünde paylaşmak olduğunu belirterek, “Çok güzel bir ortam oluşturdunuz. Hanımınçiftliği'ne yakışan da bu. Her mahallesinde, her sokağında gelen abilerim var, ablalarım var, çocuklarımız var. Battalgazi mahallemizdeki kardeşlerimiz var. Biz istedik ki Hanımınçiftliği Mahallemizdekiler, Battalgazi Mahallesindeki kardeşlerimiz gelsinler, bir arada ekmeğimizi, yemeğimizi, çorbamızı paylaşalım istedik. Dinimiz bize bunu emrediyor. ‘Yediğinizden yedirin, içtiğinizden içirin, giydiğinizden giydirin' diye buyuruyor. İşte bizlerde sosyal belediyeciliğin gereği olarak bugün yediğimizden, yedirmek, içtiğimizden içirmek istedik. Hepinize afiyet şifa olsun. Ramazan'ın bereketi tüm ülkemizi kapsasın. Manevi iklimin en uç noktaya çıkmış olduğu bugünlerde, hepimiz memleketimiz için, milletimiz için, birliğimiz ve beraberliğimiz için dua edelim. Birliğimize kast etmek isteyenler var. Bize, ülkemize, tuzak kurmaya çalışanlar var. İşte biz rahmet, mağfiret, duaların kabul olduğu, cehennem azabından kurtuluşun olduğu, cennetin kazanılmış olduğu bugünlerde, birliğimiz ve beraberliğimiz için dua edelim. Dua edelim ki ülkemiz, milletimiz, dimdik ayakta dursun. Ülkemizin başındaki Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bu ülkeyi yönetenler dimdik ayakta dursunlar ki, bu ümmetin mazlumlarına, Filistin'de olsun, Myanmar olsun, Bangladeş'te olsun, Somali'de olsun, buradaki mazlumlara sahip çıkabilelim” diye konuştu.