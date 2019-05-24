Başkan Güder iftarını özel öğrenciler ile birlikte yaptı

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki iftara Güder'in eşi Yıldız Güder, DSİ 92. Şube Müdürü Arif Tüfekci, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları İsmet Sarıgül, bazı meclis üyeleri ve bazı birim müdürleri, özel gereksinimli öğrenciler ve aileleri katıldı.

Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye'de sayılı engelsiz yaşam merkezleri arasında yer alan Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Malatya'da önemli bir ihtiyacı karşıladığını ifade ederek, “Battalgazi Belediyemiz, sosyal belediyeciliğin gereği olarak toplumumuzun bir kısmını teşkil eden, özel çocuklarımız ile ilgilenilmesi adına ve ailelerine bir nebze destek olma, onların ellerini rahatlatma adına, 2 yıl önce Engelsiz Yaşam Merkezi'ni açmış oldu. Burada toplumumuzun bir gerçeği olan ve toplumumuzun da bu insanlara sahip çıkılması gerektiğini ortaya koyma adına, annelerimizin, ailelerimizin belki günün bir anını onlara yardımcı olma adına, bu tesisimizi gerçekleştirmiş olduk. Bu tesisle gerek Battalgazi'mize, gerek Battalgazi'mizdeki özel çocuklarımıza, özel insanlarımıza, gerek Malatya'mızdaki özel insanlarımıza yardımcı olmak istedik. Burada değişik branşlarda hocalarımız var. Çocuklarımızın veyahut ta insanlarımızın özelliklerine göre burada tedavi yöntemi uygulanmakta. Özellikle diğer rehabilitasyon merkezlerinde veyahut ta yaşam merkezlerinde olmayan botanik bir bahçemiz var. Yine bunun yanında hiç bir rehabilitasyon veyahut ta özel eğitim merkezinde olmayan yüzme havuzlarımız ve özel aletlerimiz var. Bire bir öğrencilerimiz ile ilgilenen öğretmenlerimiz var. Burada amacımız, en azından anne, babalara bir an olsa bile onlara yardımcı olmak. Ve anneler, babalar, evlatlarını, kardeşlerini buraya getirirken, gözleri arkada kalmasın. Battalgazi Belediyesi'nin şefkat elinin onlarla beraber olduğunu, onların üzerinde olduğunu hissettirmek istedik. Bu bağlamda bugün burada bu tesisin yapılmasında emeği geçen ve burada hizmet veren bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Bizlerde sosyal belediyeciliğin gereği olarak bu sorumluluğu, bu yükümlülüğü yerine getirmek için azami gayret sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.