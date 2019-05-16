Başkan Güder iftarını vatandaşlarla birlikte açtı

Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan iftar programında konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ramazan ayının hoşgörü ve paylaşmak ayı olduğunu belirterek, “Biz biliyoruz ki Ramazan sevgidir, Ramazan şefkattir, Ramazan paylaşmaktır, Ramazan bu güzel ortamı oluşturmaktır. Bu güzel ortama iştiraklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Ramazan ayınızı tebrik diyorum. Ramazan'ın öncelikle Battalgazi'mize, Malatya'mıza, ülkemize ve tün dünya insanlığına, barış, sevgi, hoşgörü getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İstedik ki Ramazan'da bir gün olsa dahi, bu çocuklarımızın cıvıltısını duyalım, ablalarımızı, abilerimizi buraya davet edelim ve bu güzel Ramazan atmosferini hep birlikte paylaşalım. Ve bu Ramazan'ın ülkemize, insanlığa, barış ve huzur getirmesini, aç kalan insanların dünya üzerinde kalmamasını, herkese bol bol rızık yüce Rabbimin nasip etmesini niyaz ediyorum. Ve biz belediyeler olarak alt yapı ve üst yapı ile uğraşırken, insanlarımızı da yalnız bırakmayalım istedik. İşte bu iftarlar vesilesiyle sizlerin bir araya gelmesine vesile olduk. Belki uzun süredir bir araya gelmeyen mahalleli, bu Ramazan sayesinde bir araya gelmiş oldu. İnşallah Battalgazi'mizin birçok mahallesinde, özellikle fakir, fukaranın, garip, gurabanın daha fazla yoğun olduğu yerlerde iftar vermek istedik. Ramazan'ımızı özellikle Allah'ın rızasına uygun olarak, sizlerin gönüllerini alarak, bu Ramazan'ı tamamlamak istiyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimiz daim eylesin. Aramıza fitne ve fesat sokmak isteyenlere izin vermesin. Nice Ramazanlara Rabbim, sizleri, bizleri ulaştırsın. Rabbim, sizleri de, bizleri de nice bayramlara ulaştırsın” diye konuştu.