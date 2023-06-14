Başkan Güder: “İlçe genelinde asfalt serimlerini bu yıl bitirmeyi hedefliyoruz”

6 Şubat'ta yaşanılan deprem sonrasında yaraların sarılması için çalışmalar yapan Battalgazi Belediyesi, diğer yandan 2023 yılı yatırım planı çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Deprem ardından enkaz kaldırma, çevre temizliği, psikodestek anlamında çok yönlü çalışma başlatan Battalgazi Belediyesi ilçedeki ihtiyaçların giderilmesi için de gece gündüz demeden çalışmalar yapıyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatları doğrultusunda ilçede Fen İşleri ekipleri tarafından yollarda yama, onarım, bakım yapılırken, kilit taşı döşeme ve asfalt serimine de devam ediliyor. İlçedeki yol standardının yükselmesi için çalışmalarına devam eden ekipler, Orduzu Mahallesi Leylekpınar mevkisinde bulunan bin beş yüz metrelik yolda sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

“Çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz”

Yoğun bir mesai ortaya koyan ekiplerin çalışmalarını inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 2023 yılında asfaltsız yol bırakmamak için çok yoğun bir tempoyla çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “6 Şubat'tan sonra Malatya yaralarını hızlı bir şekilde sarmaya devam ediyor. Battalgazi bölgesinde acil yıkılması gereken birçok binamızın yıkımı gerçekleşirken bir taraftan da bu yıkımlar devam ediyor. Hafriyatların da kaldırılıp şehrin temizlenmesi noktasında da çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Az hasarlı olup, tamiratı yapılan evlerin hafriyatlarını da belediye olarak kaldırıyoruz ve vatandaşımızı rahatlatmaya çalışıyoruz. Bir yandan depremle ilgili çalışmalarımızı yaparken, diğer yandan hizmetlerimize de devam ediyoruz. Bugün de Orduzu Mahallemiz Leylekpınar da sıcak asfalt serimi yapıyoruz. Sürekli yağışların olması çalışmalarımızı engelliyordu. Bölgemizde yağışlarında durmasıyla birlikte ekiplerimiz yol akslarında çalışmalara başladı. Öncelikle depremde bozulan yollarımızı ve alt yapılarımızı yapacağız. Hedefimiz; 2024'e giderken Türkiye Yüzyılında asfaltsız yolumuzun kalmaması. Tabi deprem çalışmalarımızı bir nebze etkilemiş olsa da bunu minimize ederek, çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam edeceğiz. Buradaki çalışmalarımızı bitirdikten sonra Hanımınçiftliği bölgemize geçerek orada da çalışmalarımızı yapacağız. 2022-2023 yılında doğalgaz ihtiyacını karşılama noktasında ciddi çalışmalar yaptık. Doğalgaz çalışmalarının bitmiş olduğu her yerde de asfaltlama çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızı modern alt yapı ve üst yapıya kavuşturmuş olacağız" dedi.