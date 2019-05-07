Başkan Güder ilk iftarını öğrencilerle yaptı

Battalgazi Belediyesi tarafından Akmercan Şirketler grubunun katkıları ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Eşref Bitlis Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar verildi. İftar yemeğine, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, İsmet Sarıgül, Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, Yurt Müdürü Kasım Karaduman, bazı birim müdürleri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Ramazan ayının ilk iftarını üniversite öğrencileri ile yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ramazan ayının manevi havasını hep birlikte yaşadıklarını belirterek, “Manevi havanın böyle her tarafa sinmiş olduğu bir anı yaşıyoruz. Herkesle paylaşma duygusu, birbirine sahip çıkma duygusu, şefkat ile insanların birbirine sahip çıktığı bir anı yaşıyoruz. İlk iftarımızı ailelerinden, annesinden, babasından uzak olan yavrularımızla beraber açmak istedik. Öğrencilerimize, aile şefkatimizi göstermeye çalıştık. Öğrencilerimizle görüştüğümüzde bayağı memnuniyetlerini dile getirdiler. En azından aile şefkatini belki bir nebze olarak hissettirmiş isek ne mutlu bize. Tabii amaç burada yemekten ziyade, insanların bir araya gelmesi, Ramazan atmosferini yaşaması, havasını teneffüs etmesidir. Yoksa aşağıda yurdun alt kısmında yemekhaneleri var. Orada da yemeklerini yiyebiliyorlardı. Ama biz bin 600 civarındaki öğrencimizi bir araya toplayarak, Ramazan'ı paylaşma, o manevi atmosferi buradaki öğrencilerimizle hissetmiş olduk. Ve bu havayı oluşturan herkese başta İl Müdürümüz olmak üzere yurt müdürlerimize, değerli arkadaşlarımıza, hepsine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ramazan ayının İslam Aleminin ve insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını temenni eden Başkan Güder, “Bu Ramazan'ın İslam aleminin, tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını niyaz ediyorum. Biz Battalgazi Belediyesi olarak önceki dönemlerde malumunuz Malatya'mızın merkezinde Kapalı Çarşı'nın üzerinde kurmuş olduğumuz iftar çadırında, iftarlarımızı veriyorduk. Ama bu dönemde de özellikle vatandaşla teması sağlamak, gönül belediyeciliğini ihdas etme adına mahallelerimizi seçiyoruz. Biraz daha fakir olan mahallelerimizde iftar çadırımızı orada kurarak iftarlarımızı orda verip, oradaki vatandaşlarımızla o havayı teneffüs etmek istiyoruz” diye konuştu.

Başkan Güder, iftar sonrası Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir ile iftarın verilmesine katkıda bulunan Akmercan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Akmercan'a teşekkür plaketi verdi.