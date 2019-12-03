Başkan Güder kupa maçını özel çocuklarla birlikte izledi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeni Malatyaspor'un Keçiörengücü ile karşılaştığı Ziraat Türkiye Kupası maçını engelli çocuklarla izleyerek, oyuncak dağıttı.

Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü maçının özel misafirleri vardı. 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle, engelli çocuklar maçı tribünden izledi. Zaman zaman tezahürat yapan çocuklar, Yeni Malatyaspor'un gollerinde de büyük sevinç yaşadılar. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, Yeni Malatyaspor'un 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandığı maçı engelli çocuklarla birlikte izleyerek, çocukların mutluluklarına ortak oldu. Yeni Malatyaspor'un attığı gollerde çocuklarla birlikte sevinen Başkan Güder, hazırlanan hediyeleri çocuklara dağıttı. Başkan Güder, “Dünya Engelliler günü dolayısıyla bir farkındalık oluşturmak ve engelli bireylerimizin gününü kutlamak için Yeni Malatyaspor maçına getirmiş olduk. Onlara ayrı bir güzellik yapmak için Battalgazi Belediyemizin sponsorluğunda onların her birine oyuncak verdik. Bu jestimiz karşısında evlatlarımızın çok sevindiğini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Özel çocuklarımız sahiplenildiklerini hissettiler. Engelli vatandaşlarımız, çocuklarımız bizim bir gerçeğimiz. Onların vücutlarının bir kısmının eksik olması onların engellerinin olduğunu göstermiyor. Asıl onlara engel çıkaranları engelli olarak görmeliyiz. Bizlerde birer engelli adayıyız. Bunu bilerek yaşamalıyız. Bizler Battalgazi Belediyesi olarak onlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Onlar için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bizlerde bugün burada bu yavrularımızı ve ailelerini sevindirebildiysek ne mutlu bizlere” dedi.