Başkan Güder, muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi

Ramazan ayının ilk iftarını üniversite öğrencileri ile birlikte yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bu kez Battalgazi ilçesine bağlı mahalle muhtarları ile birlikte iftar yaptı. Battalgazi Belediyesi Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri'nde verilen iftara, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, İsmet Sarıgül, Muammer Zafer, Eyüp Sağlam, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ve Battalgazi ilçesine bağlı mahallelerin muhtarları katıldı.

Muhtarlarla yakından ilgilenen Güder, ilk iftarı üniversite öğrencileri ile birlikte yaptığını, ikinci iftarı da muhtarlarla yaptığını belirterek, “Bugün toplumun en önemli kesimini oluşturan muhtarlarımız ile birlikte iftarımızı açalım dedik. Muhtarlarımız gerçekten bizim her şeyimiz. Cumhurbaşkanımız, zaten muhtarlarımıza gereken ilgiyi, alakayı ziyadesiyle göstermiştir. Aramızda eski muhtar kardeşlerimiz, arkadaşlarımız hepsi külliyeye gitmiştir. Bu partimizin ve Cumhurbaşkanımızın muhtarlarımıza gösterilen önemi göstermektedir. Biz de aynı hassasiyeti muhtarlarımıza gösteriyoruz ve göstermek zorundayız. Bu öneme binaen ikinci iftarımızı muhtarlarımız ile açmak istedik. Tabi muhtarlar bizimle veyahut ta toplum ile kendi mahallesi ile diğer yetkili organlar ile birer köprü vazifesini görüyorlar. Eminim burada muhtarlarımız mücadele ederken, kendi şahıslarından ziyade seçilmiş oldukları mahallelere nasıl hizmet edebilirler, o mahalledeki insanların yaşam koşullarını nasıl iyileştirebilirler, oradaki insanların kendi mahallelerinde mutlu ve mesut bir şekilde yaşamaları için neler yapabiliriz, onun çabası ve gayreti içerisindeler. Biz buna yakinen şahidiz. Çünkü daha öncesinde takriben 17 senedir AK Parti içerisinde görev yapıyoruz. İl Başkan Yardımcılığımız döneminde muhtarlarımız ile muhatap olduk. Daha sonraki dönemlerde de merkez ilçe başkanlığı ve Battalgazi İlçe Başkanlığı döneminde sürekli muhtarlarımız ile hemhal olmaya çalıştık. Onların sorunlarını dinleyip, çözümlemek için elimizden gelen gayreti ve çabayı sarf ettik. Bizlerde milletimizin vermiş olduğu bu yetkiyi, milletin hizmetine sunarak bu beş yılı hem sizlerle, hem arkadaşlarımız ile birlikte güzel bir şekilde tamamlamak istiyoruz” diye konuştu.