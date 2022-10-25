Başkan Güder, öğrencilere tecrübelerini aktardı

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, gençlerin daveti üzerine Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle tecrübelerini paylaşan Başkan Güder, ilçeye yapılan gençlik yatırımlarını da gençlere anlattı.

Medeniyetin Kalbi Battalgazi'de hayata geçirdiği gençlik yatırımlarıyla ödüller alan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, gençlerin daveti üzerine Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi pansiyonunda öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Yoğun sevgi seliyle karşılanan Başkan Güder, Pansiyonda kalan öğrencilerle tecrübelerini paylaşarak, öğrencilere eğitim hayatlarında çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu. Okul Müdürü Abuzer Dönmez de Başkan Güder'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyarete katılan Kızılay Battalgazi Şube Başkanı Selma Özcan da Başkan Güder'in gençleri önemsediğini ve onlarla bir araya gelmesinin önemli olduğu kaydetti.

“Gençlerimizi yürekten seviyoruz”

Gençlerin istifade edebilmesi için ilçede önemli yatırımlar yaptıklarının altını çizen Başkan Güder, “Sizleri yürekten seviyoruz. Çünkü siz bizim umudumuz, geleceğimizsiniz. Cumhurbaşkanımız Malatya'da gençlerle bir araya geldi ve gençlere verdiği değeri bir kez daha gösterdi. Bizlere şu talimatı vermişti. Gençleri geleceğe en güzel şekilde hazırlamanız lazım, elinizden gelenin fazlasını yaparak gençliğin istifadesine hizmetleri sunun. Bizler sizin emirlerinizdeyiz. Belediye başkanı olduğumuzda ilk yaptığımız gençlik merkezleri açmak. İlçede 5 tane gençlik merkezi açtık ve gençlerimiz buradan istifade ediyor. Battalgazi'ye 20 halı saha, okullarımıza 50 tane okul ve voleybol sahası yaptık. 5 bin seyirci kapasiteli spor salonu yaptık ve bu spor salonunda uluslar arası turnuvalar oynanabilecek. Bu yaptıklarımız gençler için yetmez. İnderesi'nde 3 milyon metrekarelik bir alan var ve bu alana gençlik kampı yatık. İlimizden ve il dışından gençlerin istifade edebilecek öğrencilerin kalıp kamp yapacağı yeri hazırlıyoruz ve gençlerin istifadesine sunuyoruz. Sizlerin kendinizi yetiştirebilmeniz için bu yatırımları yapıyoruz. Bizim gençlerimiz öncesinde hep başkalarına özenirken şimdi Türk gençlerinin hepsi bir örnek. Bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. Türkiye dünyanın en iyi ülkelerinden bile iyi bir durumda. Sizden arzu ve isteğimiz bu bayrağı daha yukarılara çıkarın” dedi.

Öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmeyen Güder, program sonunda gençlere hediyeler takdim etti.