Başkan Güder öğrencilerin ilk ders heyecanına ortak oldu

Malatya'da 2022-2023 eğitim öğretim yılında 166 bin öğrenci ders başı yaparken, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de öğrencilerin ilk ders heyecanına ortak oldu. Başkan Güder, Karaköy İlkokulunda ilk ders zilini çalarak çocuklarla birlikte derse girdi. İlkokul öğrencileri Güder'i yazdıkları el pankartları ve çiçekle karşıladılar.

Uyum eğitimi çerçevesinde ilçe genelinde eğitim gören tüm 1. sınıf öğrencilerine hediye dağıtarak çocukların yanlarında oldukları gösteren Güder, çocuklara kırtasiye malzemeleri hediye ederken, öğretmenlere de tablo hediye etti.

Güder, çocukların eğitimlerini daha donanımlı bir şekilde sürdürmeleri için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Başta buradaki öğrencilerimiz olmak üzere tüm öğrencilerimize bu öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımız dolayısıyla bunları geleceğe en güzel bir şekilde hazırlamak da bizim büyükler olarak görevimiz. Öğretmenlerimiz, müdürlerimiz çocukların eğitilmesi ve öğrenim sahibi yapılması noktasında ciddi emekleri ve gayretleri var. Tabii sadece evlatlarımızı öğretmenlerimize de bırakmamız lazım ailelerimizin de çocuklarımıza sürekli destek olması gerekiyor. Ailelerin destek olduğu öğrencilerin çok aşama kaydettiklerini başarılı olduklarını gözlemliyoruz. O yüzden aile içi eğitim de çok önemli bizlerde yerel yönetimler olarak okullarımızın yerlerinin hazırlanması okullarımızın dizaynının yapılması bahçe sorunlarının ve oyun alanlarının giderilmesi noktasında çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yeni okulların yapılmasına da öncülük ediyoruz. Yeni okullar yapılıyor ilçemize ve biz bu sayıyı artırarak okul yeri ayarlama noktasında belediye olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Amacımız öğrencilerimizi geleceğe daha emin, daha donanımlı bir şekilde, kendilerine güvenir bir şekilde hazırlamak için çalışmalarımızı yapıyoruz” diye konuştu.