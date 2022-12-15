Başkan Güder, öğrencilerle sinema etkinliğinde

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, KYK Yurtlarında kalan üniversite öğrencileriyle birlikte engelli bir birey olan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayat hikayesini konu alarak beyaz perdeye aktarılan ve gişe rekorları kıran "Buğday Tanesi" sinema filmini izledi.

Battalgazi Belediyesi ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından KYK Yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinin sınav öncesi moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla sinema etkinliği düzenlendi. Yoğun katılımım gerçekleştiği etkinliğe katılan öğrencilere, engelli bir birey olan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayata tutunma mücadelesinin anlatıldığı "Buğday Tanesi" sinema filmi izlettirildi. Henüz bebekken buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümü yanan Milletvekili Bayram'ın hayatının beyaz perdeye taşındığı filmi ilgiyle takip eden üniversite öğrencileri, sinema etkinliğinin tadını arkadaşlarıyla birlikte doyasıya çıkardı. Filme hayran kalan öğrenciler, düzenlenen bu anlamlı etkinlik için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini iletti.

Güder duygusal anlar yaşadı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, üniversite öğrencileriyle birlikte sinema filmini izledi. Sinema filmi öncesi üniversite öğrencileriyle yakından ilgilenen Güder, filmi izlerken duygusal anlar yaşayarak yer yer gözyaşlarına hakim olamadı. Film sonrası öğrencilere herhangi bir ihtiyacı olup olmadığını da soran Güder, bu tür etkinliklerin Medeniyetin Kalbi Battalgazi'de artarak devam edeceğini belirtti.

“Milyonların sesi milyonların hikayesi”

Bu özel filmin bireylere rol model olacağının altını çizen Güder, “Hayatımda izlediğim en anlamlı filmlerden bir tanesiydi. Milyonların sesi milyonların hikayesi, hayatta nelerin yapılabileceğinin en büyük göstergesidir. Üniversite öğrencilerimizle birlikte duygusal, mücadele ruhunu veren, yüzde yüz orijinal bir film izledik. İzleyen birçok insan kendinden bir şeyler bulabiliyor. Yaklaşık 10 milyon özel gereksinimli bireyimizin yaşadığı Türkiye'de son 20 yılda hakikaten kardeşlerimiz için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde büyük işler yapıldı, yapılmaya da devam ediliyor. Filmin sonucunda bir engelli kardeşimin hayata bağlanmasını sağlarsak, o mücadeleyi vermişsek ne mutlu bize, film amacına ulaşmıştır. Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve toplumda yer edinmelerini sağlamak için Battalgazi'de çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz” dedi.