Başkan Güder oyunu kullandı

Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu 20 Mayıs Vakfı Turgut Özal Anadolu Lisesi'nde kullandı. Başkan Güder, “Seçimlerin Türkiye'ye ve Malatya'ya hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Malatya'daki depremzede vatandaşlar erken saatlerde oyunu kullanmak için sandık başına koştu. Sabah 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemleri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte oyunu kullanmak için Battalgazi'de bulunan 20 Mayıs Vakfı Turgut Özal Anadolu Lisesi'ne gitti. Seçimde görevli kişilere kolaylıklar dileyen Başkan Güder, seçimlerin hayırlı olmasını temenni ederek 2075 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullanma işleminin ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Güder, “Öncelikle Cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem Milletvekili Genel Seçiminin Türkiye'ye ve Malatya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlık görevimizi yerine getirmek için bizlerde sabahın erken saatlerinde oy kullanacağımız okula geldik ve oyumuzu kullandık, Vatana millete hayırlı ve uğurlu olsun. Türkiye Yüzyılı, Milletimizin aydınlık yarınları, Evlatlarımızın geleceği, Malatya'mızı ve Battalgazi'mizi yeniden ayağa kaldırmak ve yaralarımızı hep birlikte sarmak adına sandıklara gidip oylarımızı kullanalım” dedi.