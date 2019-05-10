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Başkan Güder şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız ve dernek yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız ve dernek yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret etti.


Ziyarette konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız, “Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı olarak, yönetimiz ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder beyefendiye hayırlı olsun ziyaretine geldik. Çıktığı yolda başarılara imza atacağına inanıyoruz. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Malatyamıza, tüm halkımıza ve Battalgazi'ye hayırlı olsun” dedi.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin önemine dikkat çekerek, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz herkesin ortak değeri, biz öyle inanıyoruz. Onlar bizim evlatlarımız. Bizim onların bırakmış oldukları emanetlere sahip çıkmamız gerektiği bilincinde ve inancındayız. Bu yönde hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum. Şairimizin dediği gibi ‘Eğer toprak uğrunda ölen var ise vatandır' Hakikaten ülkemizin uğrunda birçok şehitleri vermiş olduk. Belki milyonlarca şehitler verilmiş oldu. Bu ülkeyi ucuz elde etmedik. Ve bu ülkeyi de hiç kimseye de peşkeş çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Canımızın ve kanımızın son damlasına kadar, ülkemizin birliği ve beraberliği için çaba sarf edeceğiz. Yeri geldiğinde canımızı, yeri geldiğinde malımız vereceğiz. İnşallah ülkemizin birliğine, beraberliğine kast etmek isteyenler amaçlarına ulaşamayacaklar. Ve bizler de var olduğumuz müddetçe, bu ülkenin birliği, beraberliği korunacaktır. Yeri geldiğinde bizler sizler için bir kardeş olacağız, şehitlerimiz için yeri geldiğinde bir evlat, yeri geldiğinde bir baba olacağız” diye konuştu.

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