Başkan Güder Sosyal Yaşam Merkezi'ni inceledi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Güder, Sosyal Yaşam Merkezi'ni kısa sürede vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi'ne bağlı sosyal tesisleri gezmeye devam ediyor. Bu kapsamda Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde incelemede bulunan Başkan Güder, sürdürülen çalışmalar ve sosyal tesis hakkında bilgiler aldı. Burada açıklamada bulunan Başkan Güder, Sosyal Yaşam Merkezi'nin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bugün başkan yardımcılarımızla beraber Sosyal Yaşam Merkezimizi gezmiş olduk. Güzel bir eserin ortaya çıktığını gördük. Şuan ufak tefek eksiklerimiz var, bu eksikliklerimizin giderilmesi ve halkımızın hizmetine sunulması için arkadaşlarımıza talimatlarımızı vereceğiz. Seyir tepesi konumunda olan Sosyal Yaşam Merkezimizi vatandaşlarımızın, Battalgazi'mizin ve Malatya'mızın hizmetine sunma adına çalışmalarımızı bitirip, vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız. Burada emeği geçen başta Selahattin Gürkan başkanıma ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.