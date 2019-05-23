Başkan Güder, Taştepe'de iftarda vatandaşla bir araya geldi

Başkan Güder, birlikte iftar yapmanın önemine dikkat çekerek, “Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

Battalgazi Belediyesi tarafından Taştepe Mahallesi'nde mahalle sakinlerine yönelik iftar programı düzenlendi. İftar programına, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Taştepe Mahalle Muhtarı Mehmet Kılıç, bazı meclis üyeleri, bazı birim müdürleri ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Hayırsever vatandaşların katkıları ile verilen iftar programı, Kuran'ı Kerim Tilaveti ile başladı. Daha sonra bir konuşma yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ramazan ayının birlik ve beraberlik açısından, insanlar arasında paylaşmayı yaygınlaştırma adına önemli bir ay olduğunu söyledi.

Taştepe'nin her zaman kendilerine sahip çıktığını dile getiren Güder, “Ne zaman Taştepe'ye geldiysek hemen yanımızda saf tuttu, bizleri yalnız bırakmadı. Bizler Belediye olarak eski Ramazanları yaşatma adına sizleri bir araya getirmek istedik. Belki birçoğunuz bugün bir araya geldiniz. Biz istedik ki herkes evinde ayrı ayrı iftar etmesin bir araya gelsinler. Ramazan nedir? paylaşmaktır, Ramazan başkasının ne yaşadığını hissetmektir. Burada bir hayırsever kardeşimiz var, bu yemeğe vesile oldu” dedi.

Mahalle iftarlarını Battalgazi'nin her mahallesinde düzenlemeye çalıştıklarını ifade eden Güder, “Oradaki insanlar ile bir araya gelip, dertleşip, onların kendi aralarında dertleşmeleri için bu iftarları düzenliyoruz. Ramazan duaların kabul olduğu günler ve şeytanların bağlı olduğu aylardır. O yüzden hepiniz dua edin. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Rabbim ülkemize kast etmek isteyenlere fırsat vermesin” diye konuştu.