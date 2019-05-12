Başkan Güder temizlik işçileri ile sahurda bir araya geldi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, İsmet Sarıgül ve Temizlik İşleri Müdürü Ali Aydoğan ile birlikte Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri ile sahurda bir araya geldi. Çalışanlarla sahur yapan Başkan Güder, Battalgazi ilçesinin Türkiye'nin en temiz ilçelerinden biri olduğunu belirterek, “Öncelikle tüm çalışanlarımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum. Sağlık ve mutluluklar diliyorum. Rabbim, inşallah nice Bayramlara ulaştırsın. Tabi bizim turuncu martılarımız, şehrimizi, sokaklarımızı ve caddelerimizi temizleme adına gece gündüz demeden çalışıyorlar. Tabi buradaki arkadaşlarımızın evlerine gitme ihtimalleri yok. Biz her gün gece saat 01.00 civarlarında personellerimizi burada topluyoruz, sahur yemeklerini veriyoruz. Ve Belediyemizin temizlik işlerinin aksamaması için gereken çabayı arkadaşlarımız gösteriyor. Bundan dolayı belediye başkan yardımcılarıma, müdürümüze ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten Malatya'nın temizliğini diğer illerle kıyasladığımızda, çok üst düzeyde bir temizliğin olduğunu görüyoruz. Tabiri caizse, Malatya'da sokakları oturabileceğiniz kadar temiz görüyorsunuz. Özellikle esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın çoğunluğunun bulunduğu bölge, Battalgazi bölgesidir. Bizde Battalgazi Belediyesi olarak, şehrimizi temiz tutma adına, vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlama adına elimizden gelen gayreti, çabayı sarf ediyoruz” diye konuştu.