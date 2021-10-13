Başkan Güder: “Vatandaşımıza hizmette asla ‘tamam' demeyeceğiz”

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Fırat Mahallesi'ndeki vatandaşların talebi üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Sükunet Sokağın yan kısmında yapımına başlanılan yeni park alanında incelemelerde bulundu.

Battalgazi Belediyesi, ilçede park yapımı, park yenileme ve yeni yeşil alanlar oluşturulmasıyla ilgili çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların yoğun talebi üzerine geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde Fırat Mahallesi'nde startını verdiği yeni park yapımının inşası devam ediyor. Sükunet sokağın yan kısmındaki 5 bin metrekarelik alan üzerinde yapımı devam eden ve içerisinde; yürüyüş yolları, spor ve oyun aletleri, dekoratif oturma grupları, modern peyzaj düzenlemeleri ve yeşil alanın olacağı park alanında incelemelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, birim müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

“Başkanımız talebimizi geri çevirmedi”

Taleplerini geri çevirmeyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini ileten Fırat Mahallesi Muhtarı Nihat Biner, “Mahallemizin arka alanında bulunan TOKİ istinat duvarının alt kısmındaki 5 dönümlük alana park yapımı ile ilgili bir talebimiz olmuştu. Sağ olsun Başkanımız Osman Güder'de bu talebimizi geri çevirmedi. Mahallemize yeşil alan kazandırmak adına bir proje başlattı. Şuan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Mahallemiz ve şahsım adına taleplerimizi geri çevirmeyen başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Battalgazi olarak çalışkan bir başkanımız var. Biz kendisinden razıyız, Allah'ta kendisinden razı olsun” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlarımız parklarına sahip çıksınlar”

Parkı en kısa sürede tamamlayarak vatandaşların istifadesine sunacaklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmaları yerinde inceledik. Güney Kuşak yolunun açılmasıyla birlikte buraya bir istinat duvarı yapılmıştı ve buranın etrafında bazı sorunların oluştuğunu bizlere ilettiler. Muhtarımız ve vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmeler sonunda, buraya güzel bir park kazandırmak istedik. Hem çocuklarımız güzel vakit geçirsin hem de vatandaşlarımız spor yapabileceği güzel bir mekanın startını verdik. Parklar, çocukların ve ailelerin vakit geçirmek için tercih ettikleri en önemli sosyal alanlardır. İnşallah en kısa sürede burayı tamamlayarak, vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. Vatandaşlarımızla birlikte oturup çay içeceğiz. Vatandaşlarımızın talepleri yerine getirdik ve benimde vatandaşlarımızdan bir talebim olacak. Parklarına sahip çıksınlar, korusunlar. Bu park ve yeşil alanlar vatandaşlarımız için yapılıyor. Battalgazili vatandaşlarımıza hizmette asla ‘tamam' demeden devam edeceğiz” dedi.