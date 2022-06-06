Başkan Güder: “Yılın 365 günü aynı heyecan ve tempo ile çalışıyoruz”

2022 yılı içerisinde tamamlanmasıyla Battalgazi'deki vatandaşların rahatça zaman geçirebilmelerinin yanı sıra görsel bir şov sunacak olan Gül Bahçesi Proje alanında incelemelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “İlçemize en güzel hizmeti sunmanın yoğun gayreti içerisindeyiz. Yılın 365 günü aynı heyecan ve tempo ile çalışıyoruz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatlarıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Tandoğan Mahallesinde bulunan Kısmet ve Dostlar sokak arasındaki 9 bin metrekarelik alanda yapımına başlanılan ve kısa süre içerisinde tamamlanması hedeflenen Gül Bahçesi Proje alanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 30 farklı türden bitki ve güllerin yer alacağı projenin yüzde 75'i tamamlanırken, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'de 3 milyon TL'yi aşan proje alanında incelemelerde bulunarak, birim müdüründen bilgiler aldı. Başkan Güder, içerisinde ise işletme binası, gül parselleri, süs havuzları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanlarının olacağı projenin, Battalgazi'nin estetiğine estetik güzelliğine ise güzellik katacağını belirtti.

Battalgazi'de yaşayan yaklaşık 305 bin vatandaşı en güzel hizmetle buluşturmayı amaçladıklarını belirten Başkan Güder, “Battalgazimiz en güzel hizmetlere layıktır. İlçemizi geliştirmeye ve vatandaşlarımızı çok güzel bir ilçe armağan etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 2021 yılında startını verdiğimiz Gül Bahçesi proje alanında devam eden çalışmalarımızı yerinde inceliyoruz. Yoğun çalışmalarımızın neticesinde projemizi tamamlama aşamasına getirdik. Kısa süre içerisinde ilçemizdeki vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. Yeşili ile ön plana çıkan ilçemize güzel bir mekan daha kazandırıyoruz. Projemizin Göztepe mahallemize güzel bir ivme kazandırdığını görüyoruz. İlçemizdeki tüm mahallelerimizin cazibesine cazibe katıyoruz. Bizim işimiz hizmet. Bunun için yılın 365 günü aynı heyecan ve tempo ile çalışıyoruz. Aşk ile çalışan yorulmaz. Ben bu şehre ve ilçeye aşığım. Bu aşk ile yorulmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Bizim rehavete kapılma gibi bir lüksümüz yok. Herkes yorulsa, herkes düşse bile bizim buna hakkımız yok” dedi.