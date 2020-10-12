Başkan Güder yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri yalnız bırakmadı

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Milli Eğitim Bakanlığının aldığı yüz yüze eğitim kararı ile okula yeniden başlayan Hacı Hüseyin Kölük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencilerinin heyecanına ortak olarak, tüm öğrenci ve öğretmenlere iyi dersler dilediğinde bulundu.

Tüm Türkiye'de korona virüs pandemisi önlemleriyle geçen ay açılan birinci sınıflar ve ana sınıfların yanı sıra ilkokulda 2, 3 ve 4'üncü sınıflar, ortaokul 8'inci sınıf, lise hazırlık ve 12'nci sınıflarla, köy okullarının tüm kademelerinde yüz yüze 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi başladı.

Malatya'da toplam 83 bin 297 öğrenci ve Battalgazi'de ise 33 bin 762 öğrenci yüz yüze eğitime başlarken, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Milli Eğitim İlçe Müdürü Ali Kaçmaz ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ile birlikte Hacı Hüseyin Kölük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 12.sınıf öğrencilerinin heyecanlarına ortak oldular. Öğrencilerle tek tek sohbet eden Başkan Güder, sınıflarda da maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması yönünde uyarılarda bulundu. Duygusal ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyulan yeni eğitim ve öğretim yılında öğrenciler ve öğretmenleri ziyaret ederek iyi dersler dileyen Başkan Güder, öğrencilere dezenfektan seti ve Battalgazi Belediyesi'nin gençlik yatırımlarının yer aldığı gençlerin büyük beğeniyle takip ettiği Lisezone dergisinin Eylül sayısını hediye etti.

81 ilde 81 okula kayısı çekirdeği dağıtımı devam etti

Battalgazi Belediye'si tarafından 81 kentte 81 okulda ders başı yapan öğrencilere kayısı ve kayısı çekirdeği dağıtımı devam etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çocukların okula döndükleri ilk teneffüsün 40 dakika müjdesi vermesinin ardından, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'de 81 ilde 81 okulda öğrenim gören çocukların ‘Kayısı Çekirdeği' ile yanlarında olacakları sözünü vermişti. Geçen ay açılan birinci sınıflar ve ana sınıfları ile sözünü tutan Başkan Güder, bugünde yüz yüze eğitimin ikinci kademesinde açılan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verdiği sözü tuttu.

Kaçmaz: “Başkanımız eğitime büyük destek veriyor”

Eğitime verdiği destekten dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini ileten Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, “21 Eylül'de 1. sınıflarımız. 28 Eylül'de meslek Liselerimizin uygulamalı dersleri için okullarımız açılmıştı. Bugün ise 8 ve 12. sınıflarlarımız ile birlikte 2.3 ve 4.sınıflarımızda eğitim ve öğretime başladı. Eğitim ve öğretim yılımızın hayırlı olmasını diliyorum. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, bugün okulumuzu ziyaret ederek, dezenfektan seti ve öğrencilerimize için özel hazırlanan dergilerini dağıttılar. Başkanımız eğitime büyük destek veriyor. Eğitime vermiş oldukları desteklerden dolayı da başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Güder: “Yeni eğitim ve öğretim yılı hayırlı olsun”

Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını temennisinde bulunan ve yerel yönetimler olarak üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yaptıklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Ülkemizde salgından dolayı gecikmelide olsa eğitim ve öğretim yılımız başladı. Bugünde ilk gün heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. İlçe milli eğitim müdürümüz ve Kadın Kolları Başkanımız ile birlikte öğrencilerimizi ziyaret ettik. Başarı diledik. Yerel yönetimler olarak üzerimize düşen görevi dün olduğu gibi bugünde ifa ettik, etmeye de devam edeceğiz. Malumunuz üzere 7 aya aşkın süredir Türkiye olarak bir pandemi hastalığı ile karşı karşıyayız. Bu hastalık günlük yaşantımızı etkilemiş oldu. Bizlerde yerel yöneticiler olarak okullarımızı ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Psikolojik olarak öğrencilerimiz ister istemez bu süreçten etkilendiler. Bizlerde onlara moral vermek amacıyla, farklı farklı etkinlikler düzenledik. Sınava girecek öğrencilerimize moral amacıyla powerbank ve dezenfektan seti dağıtımı yapmıştık. 81 ilimize 81 okulumuza kayısımızı ve çekirdeğimizi öğrencilerimize dağıttık. Kariyer planları yapan öğrencilerimiz için uzman kadromuz tarafından hazırlanan Lisezone dergisini ücretsiz olarak öğrencilerimize dağıttık, dağıtmaya da devam ediyoruz. Bugüne kadar ‘Öğrencilerimizin faydasına olabilecek ve üstlenebileceğimiz neler vardır' bunları her zaman öğrencilerimizle istişare ettik, adımlarımızı ona göre attık. Battalgazi Belediyesi olarak amacımız öğrencilerimize faydalı bir hizmetler sunmaktır” dedi.