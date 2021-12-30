Başkan Güder'den 2022 değerlendirmesi

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yeni yılı mesajında, "Yeni yılda Battalgazi'miz için önemli ve yeni projeleri halkımızın hizmetine sunacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yeni yılı, yayımladığı mesajla kutladı. Tüm vatandaşların yeni yılını kutlayan Başkan Güder, 2022 yılının Battalgazi'nin şahlanma yılı olacağını belirterek, "Yeni ve güzel başlangıçların yaşanacağı, sağlık ve mutluluğun hakim olduğu, bereket ve huzur dolu bir yıl geçirilmesi temennisi ile Battalgazililerin ve milletimizin yeni yılını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “31 Mart 2019'da sizlerin teveccühüyle başlamış olduğumuz görevimizde; yine sizlere karşı sorumlu olduğumuz görevlerimizden bir gün bile feragat etmediğimiz ve aynı zamanda ülkemiz adına önemli gelişmeleri yaşadığımız 1 yılı daha geride bırakıyoruz. Acısıyla tatlısıyla yeni bir yıla girerken otuz üç aylık dönemimizde siz değerli hemşerilerimize daha iyi hizmet verebilmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. 2021 yılında Doğu'nun incisi güzel ilçemizin gelişiminin önündeki engelleri tek tek ortadan kaldırarak, örnek proje ve yatırımları hayata geçirdik. Bunları yaparken medeniyet tasavvuru ölçeğinde ilçemizin tarihi kaynak ve kimliğini koruma noktasında rasyonel adımlar attık. İnşallah 2022 yılında da bunların üzerine katarak daha çok işi ilçemizde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. 2022 yılı hepimizin çok daha yoğun olduğu bir hizmet yılı olacak. 2022 Battalgazi'mizin yatırımlarda şahlanış yılı olacak. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın başta ilçemize, ülkemize, milletimize ve insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar gelmesini temenni ederim. Bu vesile ile hizmet etmekten onur duyduğum Battalgazi'deki hemşerilerimiz başta olmak üzere Şehit yakınları ve Gazilerimizin, kamu görevlisi arkadaşlarımın ve değerli basın mensuplarımızın yeni yılını en içten duygularımla kutluyor, Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyor" dedi.