Başkan Güder'den ‘30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı

Belediye Başkanı Osman Güder, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Güder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderlik ettiği ve kahraman milletin birlik, beraberlik, azim ve inancıyla vücut bulan 30 Ağustos zaferinin 99. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirterek, “30 Ağustos, 1071'de Malazgirt'te açılan sayfanın altına 1922 yılında vurulan şanlı mühürdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlık ettiği büyük taarruz neticesinde işgal altındaki vatan topraklarımız düşmandan bütünüyle arındırılmış ve istiklal savaşımız hak ettiği büyük zaferle taçlanmıştır. O savaş meydanlarında yalnızca Anadolu toprakları düşman işgalinden kurtulmamış, aynı zamanda bu milletin hiçbir zulme ve işgale boyun eğmeyeceği tüm dünyaya ispat edilmiştir. Elde edilen bu destansı zaferle birlikte, hepimizin ortak mirası olan Cumhuriyetimizin temelleri de atılmıştır. Böyle önemli günlerin idrak ve şuuruyla tarih okunduğunda görülecektir ki, Malazgirt'in Sakarya'dan, 30 Ağustos zaferinin 15 Temmuz'daki milli irade ve ruhtan farkı yoktur. Ecdadımızın azim, iman ve heyecanı, bugünümüzün, güçlü geleceğimizin sağlam temellerini oluşturmuştur. Bu topraklarda, şanlı bayrağımızın gölgesinde sonsuza kadar birlik ve kardeşlik içinde yaşayacağımızı bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz. Bu bakımdan, 30 Ağustos aziz milletimiz için çok özel bir anlam ve öneme sahiptir, hepimizin ortak bayramıdır, hepimiz için bir iftihar vesilesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük zaferin 99'uncu yıl dönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı uğruna canlarını hiçe saymış tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayram'ımız kutlu olsun” dedi.