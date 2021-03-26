Başkan Güder'den Berat Kandili mesajı

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ramazan-ı Şerifin habercisi olan 'Berat Kandili' dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Berat Kandili nedeniyle yayımladığı mesajda, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kapladığı Berat Gecesi'nin, salgınla mücadele eden Türkiye'de ve dünyada sağlık ve sıhhate vesile olması temennisinde bulunarak, "Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ın müjdecisi Berat Kandili'ne ulaşmanın manevi huzuru ve mutluluğu içindeyiz. Berat gecesi hayat yolculuğumuzun en bereketli duraklarından biridir. Berat Gecesi, müminlere yüce Allah'ın kurtuluş beratı sunduğu ilahi ve müstesna bir gecedir. Böyle mübarek geceler, Kur-an ile buluşma, Hz. Peygamberin sünnetiyle hayat bulma imkanı sunar. Cenab-ı Allah'ın kendisinden bağışlanma dileyenleri affedeceğini, içtenlikle yapılan duaların kabul edileceğini haber veren Berat Gecesi, ilahi affa ve rahmete ulaşmak için bir fırsat kapısıdır. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Berat gecesini idrak eden herkes, Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki; “De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir” müjdesinin farkına vararak, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)'in; “Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum" şeklindeki yönelişi ile özüne dönmeli, ümitlerini canlandırmalı, bağışlama ve bağışlanma duygularını güçlendirmelidir. Tüm dünyayı etkileyen ve ülkemizde de can kayıplarına yol açan salgınında bir an önce son bulması ve hasta olan vatandaşlarımızın da sıhhatlerine kavuşması için dualar ediyoruz. Unutmayalım ki hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, insanlığın huzuruna, sağlığına, hayrımıza ve kurtuluşumuza vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.