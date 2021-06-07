Başkan Güder'den çevre farkındalığı ziyareti

Organize Sanayi Bölgesi'nde açılan Geri Dönüşüm Tesisi'ni ziyaret etti.

Battalgazi Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından doğa bilinci ve çevre farkındalığını kazandırmak amacıyla organize edilen gezi programı dahilinde Fırat Gençlik Merkezi'ndeki genç üyelerle birlikte Battalgazi Belediyesi'ne ait Geri Dönüşüm Tesisi ziyaret edildi. Tesisi ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, geri dönüşüm uygulamalarını yerinde görerek, uzmanlardan bilgi aldı. Gençlerle birlikte tesisi gezen Başkan Güder, geri dönüşümün doğanın ve çevrenin korunması açısından büyük bir önem taşıdığına dikkat çekti.

Genç üyelerden çevre temizliği vurgusu

Geri dönüşüm tesisleri sayesinde temiz bir çevreye sahip olduklarını dile getiren Fırat Gençlik Merkezi üyelerinden Feyzanur Bulundu, “Malatya'da böyle bir tesisin olması bizi çok sevindirdi. Geri dönüşüm ve makineleri gördük. Sonrasında ise Orduzu Tabiat Parkında çevreye atılan çöpleri topladık. Temizlik görevlisi vatandaşların durumunu anladık. Çevremizi temiz tutalım. Geri dönüşüm tesisleri sayesinde, temiz bir çevreye sahip oluyoruz” derken, Melih Can isimli üye ise, “Öncelikle bu organizasyonu düzenleyen Battalgazi Belediyesine ve Başkanı Osman Güder'e teşekkür etmek istiyorum. Başkanımızla birlikte geri dönüşüm tesisini inceledik. Bu konuda sahamızı kirleten atıkların burada geri nasıl dönüştürüldüğünü gördük. Battalgazi Belediyesi'nin aylık bin ton çöpü geri dönüştürdüğünü öğrendik. Bu gerçekten ciddi bir rakam. Bunların geri dönüştürülmeyip doğaya karışılması, bizlerden sonraki kuşağı tehlikeye atar. Çevremizi temiz tutalım” ifadelerini kullandı.

“Yıllık 2 bin ton ayrıştırma kapasitemiz var”

Geri dönüşüm faaliyetleri hakkında bilgiler veren İsmail Aksoy, “Battalgazi Belediyesi ile anlaştığımız geri dönüşüme gelen atıkların ayrıştırma işlemini burada yapıyoruz. Bu atıkları biz ham maddeye çeviriyoruz. Geri dönüşüm çöp değil, çöp geri dönüşümdür, ham maddedir. Yoksa bir atık 250 yıl doğada kalabiliyor. Yıllık tam kapasite olarak 2 bin ton ayrıştırma kapasitemiz var. Ham madde olarak geri dönüşüm sayesinde plastik olarak naylon, sandalye ve borular oluyor. Geri doğaya gitmiyor, çöp olmuyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve genç üyeler, bugün bizim çalışmalarımızı yerinde gördü. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun” şeklinde konuştu.

“Geri dönüşüme özel bir önem veriyoruz”

Battalgazi Belediyesi olarak atıkların ayrı toplanması ve ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması konusuna özel bir önem verdiklerini ifade eden Başkan Güder, “İnsanın çoğaldığı, çevrenin kirlendiği ve ihtiyaçların arttığı bir dönemde, doğada dönüşü olmayan maddelerin bu tür tesislerde geri dönüşüme dönüştürülmesi, çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması ve bunların ham madde haline getirilmesi tüm dünya için önemli bir çalışma. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, sıfır atık projelerine ciddi oranla destek veriyor. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi sayın Emine Erdoğan'ın Türkiye'de yapılan çalışmaları sayesinde tüm dünyaya örnek olmayı başarmış ve ödüller almıştır. Bizlerde yerel yönetimler olarak insanımıza, evlatlarımıza ve gelecek nesillerimize daha güzel bir doğa bırakmak adına, belediye olarak toplamış olduğumuz atıkları, böyle geri dönüşüm tesislerine gönderiyoruz. Tekrardan insanlarımızın istifadesine sunuyoruz. Çevre, insan yaşantısı üzerinde önemli bir faktördür. Bu çevrenin oluşmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Buradaki gençlerimize evlatlarımıza da teşekkür ediyorum. Çevre bilincini geliştirmek ve farkındalık oluşturma noktasında, yavrularımız eldivenlerini taktı ve büyüklerine ‘Benim Dünyamı kirletmeyin' mesajı verdi. İnanıyorum bu mesaj bize büyük ders olur. Battalgazi Belediyesi olarak temizlik konusunda bölgeye örnek çalışmalara imza atıyoruz. Ekiplerimiz, ilçemizde binlerce ton atık topluyor. Güzel bir hizmeti ifa ediyoruz. Vatandaşlarımıza şunu ifade etmek istiyorum; Çöplerimizi atarken gelişi güzel atmayın. Yerinde dönüşümleri sağlayarak, atalım. Bu konuda tüm vatandaşlar olarak bilinçli olalım. Çevremizi koruyalım, temiz tutalım” dedi.