Başkan Güder'den Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99'ncu yıldönümünü yazılı bir mesajla kutladı. 29 Ekim 1923'ün gurur dolu Türkiye tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu kaydeden Güder, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde destansı bir inanç ve kararlılıkla ve Türk halkının tüm imkansızlıklara rağmen eşine az rastlanır tarihi bir zafer kazandığı Kurtuluş Savaşı sonrasında, milli iradenin tecellisinin, Cumhuriyetin ilanıyla sağlandığını belirtti. Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü milletçe kutlamanın büyük gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Başkan Güder, “Bütün imkansızlık ve olumsuzluklara karşı milletimizin zaferle taçlandırdığı İstiklal Savaşının ardından kurduğumuz Cumhuriyetimizin 99. Yıldönümünü büyük bir onur, gurur ve sevinçle kutluyoruz. Bir ulusun tek yürek yedi düvele karşı destansı bir mücadele vererek yeniden ayağa kalktığını tüm dünyaya duyurmasının nişanesi olan Türkiye Cumhuriyeti tüm dünya uluslarına örnek olmuştur. Yeryüzünde hiçbir millet, vatanına ve bayrağına, istiklal ve istikbaline aziz milletimiz kadar sevdalanmamıştır. Ve yine yeryüzünde hiçbir millet, vatanı için can vermeyi canına minnet saymamıştır. Dolayısıyla Cumhuriyet bizim için sadece bir yönetim biçimi değildir. Cumhuriyet demek; vatanını, bayrağını, milletini, bağımsızlık ve hürriyetini aynı zamanda canından aziz bilmektir. Ve böyle bir tarifin yakıştığı tek ülke ise, kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bizlere düşen görev, birlik ve beraberlik içerisinde, el ele gönül gönüle Cumhuriyetimizi gözümüz gibi koruyarak, ona sahip çıkmaktır. Bu vesilesiyle ortaya koyacağımız birlik ve beraberlik tablosu, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlara da verilecek en güzel cevaptır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını idrak ettiğimiz bu anlamlı günde ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle büyük 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Destansı mücadelelerle fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesillerin yetişmesini temin eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurucu kahramanları rahmetle, hürmetle, minnetle anıyorum. Vatan uğruna gözlerini kırpmadan kendilerini feda eden aziz ve kahraman şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, hepsini bir kez daha rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadelerine yer verdi.