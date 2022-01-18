Başkan Güder'den depremzede gençlere müjde

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, depremzede ailelerin yaşadığı Gelincik Tepesi'ndeki gençlerin ruhsal gelişimine katkıda bulunmak, gençleri sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlere yönlendirmek ve gençlere rehberlik ve danışmanlık yapmak amacıyla “Gençlik Merkezi” yapılacağı müjdesini verdi.

Gençlere önem veren bir belediyecilik anlayışı ile ilçedeki çalışmalarını ara vermeden sürdüren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bugüne kadar hayata geçirdiği 25 milyonluk gençlik yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. 24 Ocak depreminin ardından evleri ağır hasar gören vatandaşların yaşadığı Gelincik Tepesi'ndeki gençler için kolları sıvayan Güder, gençlerin ruhsal gelişimine katkıda bulunmak, gençlere rehberlik ve danışmanlık yapmak, gençleri sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak ve zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirmek amacıyla “Gençlik Merkezi” yapılacağı müjdesini verdi.

“Güzel bir eser kazandırmış olacağız”

Bin 553 konutun yer aldığı Gelincik Tepesi'nde oluşturulacak olan Gençlik Merkezi alanında incelemelerde bulunan Güder, “24 Ocak depreminin ardından evleri ağır hasar gören depremzede aileleri için Gelincik Tepesi'nde inşa edilen konutların bulunduğu alandayız. Burada 1553 konutumuz var. Gelincik Tepesi dediğimiz bölge taşlık bir alandı ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle buraya yeni bir şehir kazandırmış olduk. Buradaki depremzede ailelerimiz ve gençlerimiz için bir müjde açıklamak istiyorum. Gençlerimizin faydalanabileceği bir gençlik merkezi oluşturacağız. Bölgenin böyle bir mekana ihtiyacı vardı. Gençlik Merkezi'miz bittiğinde bölgeye güzel bir eser kazandırmış olacağız. Konutların tamamlanması ile çalışmalarımızı başlatmıştık ve geldiğimiz son noktayı bugün inceliyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak depremzede ailelerimizi ve gençlerimizin her daim yanındayız. Hizmet aşkıyla çıktığımız bu yolda amacımız hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürmek. Bu hizmetleri götürürken de ilçemizin her noktasını güzelleştireceğimizi söylemiştik. Çok şükür bunu da başarıyoruz. Bizim için hizmet söz konusu ise gerisi teferruattır. Bizim Battalgazi'ye hizmet sözümüz var” dedi.

“Başkanımızın müjdesi sevinç ile karşılandı”

Belediye Başkanı Güder'in müjdesinin depremzede ailelerinde ve gençlerinde büyük sevinç ile karşılandığını aktaran gazeteci Ali Aydoğan ise, “Battalgazi'nin çehresi Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile değişiyor. Başkanımız Gelincik Tepesindeki gençlerimiz için bir müjde açıkladı ve bunlar çok onur verici çalışmalar. Bu müjde depremzede aileleri ve gençlerimiz arasında büyük sevinçle karşılandı. Battalgazi'de hizmetler insanlarımızın ayağına gidiyor. Yeni Battalgazi'de çok ciddi yatırımlar yapıldı. Zamana ayak uydurmak, çağdaş seviyeyi yakalamak, insanlarımızın yaşam kalitesini arttırmak için başkanımızın güzel plan ve ciddi projeleri var. Çalışmalarından dolayı Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.