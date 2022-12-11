Başkan Güder'den Malatya şampiyonuna tebrik

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Yusuf Okyay U-18 Futbol Ligi'nde grubunu na mağlup lider tamamlayan ve Play-Off'lardaki zorlu rakiplerini de mağlup ederek Malatya Şampiyonu olmayı başaran Battalgazi Belediyespor'lu futbolcuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Lig boyunca ortaya koyduğu başarılı performansı Play-Off'larda da sürdüren Battalgazi Belediyespor, C grubu lideri Telekomspor'u 6-1'lik skorla, B grubu lideri Yeşilyurt Belediyespor'u ise zorlu maçta 1-0'lık skorla mağlup ederek il birincisi olmayı başardı.

Futbolcularla şampiyonluk kupası kaldırdı

U-18 grup maçlarında Malatya'yı temsil edecek olan Battalgazi Belediyespor'lu futbolcular, birincilik kupasını Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu adına Aziz Yiğit'in elinden aldı. Yeşiltepe Stadyumunda oynanan zorlu karşılaşmayı 90 dakika boyunca yakından takip eden Güder, Malatya Şampiyonu olmayı başaran Battalgazi Belediyespor'lu futbolcuları ve teknik ekibi tek tek tebrik ederek başarı diledi. Futbolcularla birlikte şampiyonluk kupasını da kaldıran Güder, her daim sporun ve sporcunun yanında olduklarını ifade etti.

Battalgazi Belediyespor U-18 takım kaptanı Mustafa Çelik, “Battalgazi Belediyespor'un U-18 takım kaptanıyım ve 4 yıldır bu takımda oynuyorum. U-14, U-16, U-18 oynadım.4 aylık takım olarak büyük emeğimiz vardı ve bugün o emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Çok mutluyum, inşallah daha birçok şampiyonluk görürüz. Bizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

“Başkanımızın her daim en büyük destekçimiz”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in destekleriyle şampiyon olduklarına dikkat çeken Battalgazi Belediyespor Kulüp Başkanı İsmet Biratlı, “Öncelikle sporun her branşına büyük destek veren başkanımız Osman Güder'e sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sezon öncesi yönetim olarak alt yapıya ayrı bir önem vermemiz gerektiğinin üzerinde durmuştuk ve bugün meyvelerini şampiyonluklarla topluyoruz. Daha da güzel işlere imza atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Tüm futbolcularımızı gözlerinde öpüyorum” şeklinde konuştu.

“Başarılarınız daim, yolunuz açık olsun”

Şampiyon sporcularının Malatya'yı en güzel şekilde temsil edeceğine inancının tam olduğunu vurgu yapan Güder, “Öncelikle centilmence mücadele eden iki takımımızı da tebrik ediyorum. Gruplarında na mağlup birinci olan ve kardeş ilçemiz Yeşilyurt Belediyespor karşısında da güzel bir maç çıkaran ekibimizi canı gönülden kutluyorum, tüm futbolcularımızın gözlerinden öpüyorum. U-18 Liginde tatlı bir rekabet var ve bu rekabet başarıyı getirir. Malatya Şampiyonunun bizleri diğer illerdeki müsabakalarda da en güzel şekilde temsil edeceğine inancım tam. Şunu bilmenizi isterim ki bizler her zaman sizlerin yanındayız. Göreve geldiğimiz günden bugüne ilçemizdeki gençlerimize verdiğimiz önemi herkes biliyor. Geleceğimizin aydınlık yarınları gençlerimize güzel bir gelecek sunmak boynumun borcudur. Futbolcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Başarılarınızın daim olmasını ümit ediyorum” diye konuştu.