Başkan Güder'den ödüllü fotoğraf yarışmana davet

Battalgazi Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Malatya Fotoğraf Sanatı ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) destekleriyle ilçenin kültürel, tarihi ve doğal zenginliğini gözler önüne sermek ve Malatya'nın simgesi haline gelen Kayısının tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenleyeceği “Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Maratonu” konulu ödüllü fotoğraf yarışmasının startı veriliyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip olan Kayısısının hasadı, kurutulması, pazarlaması gibi işlemlerinin fotoğraf sanatçıları tarafından kadraja alınmasını sağlamak amacıyla düzenlenecek olan ve 18 yaş üstü amatör veya profesyonel tüm fotoğrafçılar en fazla 5 eser ile katılım sağlayabileceği ödüllü fotoğraf yarışması başvurularının herkese açık olduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bu özel yarışmaya tüm fotoğraf sanatçıları ve amatör fotoğrafçılıkla uğraşan herkes davetlidir” ifadelerini kullandı.

“Bu özel yarışmaya herkes davetlidir”

1 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray'ında gerçekleştirilecek olan açılış töreni ile yarışma başvurularının başlayacağını aktaran Başkan Güder, “Ulusal Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Yarışması Maratonu inşallah yarın Battalgazi Belediyemiz tarafından saat 10:00'da tarihi Mustafa Paşa Kervansarayı'nda başlatılacaktır. Milli ürünümüz olan kayısının her aşamasını resmederek, gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda tanıtma amacıyla düzenleyeceğimiz Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Yarışmasını, Battalgazi Belediyesi, Fırat Kalkınma Ajansı ve MAFSAD işbirliği ile bu programı düzenliyoruz. Burada amacımız hem kayısımızı evrelerini tanıtmak, hem de tarih başkenti ilçemizin güzellikleri gözler önüne sermektir. Yarışmacı arkadaşlarımıza tanıtıcı gezilerimizde olacak. UNESCO Dünya Miras Kalıcı Listesi'ne aday Arslantepe Höyüğü'müz, ilçemiz sınırlarında yer alıyor. Kalıcı listede yer alması için üstümüze düşen tüm sorumluluklarımızı yerine getirdik ve toplantıda çıkacak sonucu bekliyoruz. Etkinliğimiz dört gün sürecek. Jürilerimiz tarafından ödüle layık görülen fotoğraflara, ödüllerini takdim edeceğiz. Birinci olan yarışmacıya; 10 bin TL para ödülü, ikinci olan yarışmacıya, 8 bin TL para ödülü ve üçüncü olan yarışmacıya ise 6 bin TL para ödülü hediye verilecektir. Fırat Kalkınma Ajansı tarafından verilecek olan 3 bin TL para ödülü ise Battalgazi ilçe sınırları içerisinde bulunan tarihi mekanlardan çekilmiş fotoğraflar arasında seçilecek. Ödüllü fotoğraf yarışmasında; 3 kişiye verilecek olan Jüri mansiyon ödülü ise bin TL olacak. Öte yandan dereceye giremeyen ama sergilenmeye hak kazanan 37 adet eser sahibine ise 300 TL para ödülü hediye edileceğiz. Bu özel yarışmaya tüm fotoğraf sanatçıları ve amatör fotoğrafçılıkla uğraşan herkes davetlidir. Yarışmaya katılacak vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür eder ve başarılar dilerim” diye konuştu.