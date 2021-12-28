Başkan Güder'den öğrencilere jest

Öğrenciler sinema filmini, okullarında salon olmadığı için Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda izledi.

Battalgazi Belediyesi ve Battalgazi ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında organize edilen programla, İngilizce dersi etkinliği kapsamında öğrencilere' Bizim köyün şarkısı' filmi izlettirildi.

Hasan Varol 2. Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Enes Çiğdem, bir etkinlik düzenlemek istedi. Okulun salonu olmadığı için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile irtibata geçen Çiğdem'in talebi karşılandı. Güder, öğrencilere salon tahsil etti.

Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda konuşan Güder, öğrencilere nasilatlarda bulunarak, ”Bizler sizleri seviyoruz. Anne Babalarınız sizi çok seviyor. Sizlerin iyi yetişmesi için büyük bir çaba sarf ediyor. Bu ülkenin geleceğini sizlere emanet edeceğiz. Bu ülkenin geleceği sizlerin elinde. Hepimiz evimizde televizyon izliyoruz. Ama sinemanın farkı ise bizleri bir araya getiriyor. Sizlerle birlikte olmakta mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler Güder'e, ilgi gösterdi. Daha sonra öğrenciler ‘Bizim köyün şarkısı' filmini izledi.