Başkan Güder'den Öğretmenler Günü mesajı

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Öğretmenlerimiz, bizim gelecek ümidimiz, milli ve manevi değerlerimizin, birliğimizin, dirliğimizin, benliğimizin ve kimliğimizin teminatı, aynı zamanda bu zenginliklerimizin yarınlara aktarılmasını sağlayan varlık köprülerimizdir” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesi ile bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Güder, mesajında öğretmenlik mesleğinin tarihimiz ve kültürümüzdeki anlam ve önemine değinirken, öğretmenlerin geleceğin Türkiye'sini inşa etmek gibi çok büyük bir sorumluluğu da üstlendiğini bildirdi.

Toplumda öğretmenlik mesleğinin çok seçkin ve özel bir önemi bulunduğunu kaydeden Başkan Güder, mesajında, "Geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimiz, aynı zamanda derin ruh köklerimizden beslenen milli ve manevi değerlerimizin yılmaz bekçileridir. İlk emri 'oku' olan bir medeniyetin mensupları olarak bizim için, öğrenmenin ve dolayısıyla öğretmenlerin ayrı bir yeri, ayrı bir önemi bulunmaktadır. Bu öneme paralel olarak öğretmenlerimize hak ettikleri önemin ve değerin verilmesi gerekmektedir. Türk toplumunda, öğretmen hakkı, ana baba hakkıyla bir tutulmuş ve kutsal sayılmıştır. Çünkü öğrencilerini geleceğe hazırlayan öğretmen, öğrencilerinin gözünde ana ve baba kadar değerlidir, kutsaldır. Her yönüyle örnek olan öğretmenlerimizin her bireye doğruyu göstermek ve yönlendirmek gibi özel bir sorumluluğu vardır. Bir öğretmenin 'öğreten' kimliği her zaman devam etmekte, okulda ve özel hayatlarında bu sürmektedir. Öğretmenlerimiz, hepimizin gönlünde müstesna bir yer tutmaktadır. Bizler “beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi” emreden, kalemin kılıçtan üstün olduğu bir medeniyetin mensupları olarak, tarih boyunca olduğu gibi bugün de öğretmenlerimize büyük değer veriyor, her zaman destek oluyoruz. Bu milli bir sorumluluktur. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirmesinde de öğretmenlerin emeklerinin çok önemli payı olacaktır. Özellikle gençlerimiz öğretmenlerinin değerini çok iyi bilmeli, saygı ve sevgi yönünden hiç bir eksik davranış içerisinde bulunmamalıdır. Kıymetli öğretmenlerimizin, geçmişte olduğu gibi günümüzde de geleceğimizin mimarı olacak öğrencilerimizi yetiştirmeye devam edeceklerine olan inancımla; başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit öğretmenlerimizi ve bugün aramızda bulunmayan tüm öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin ‘Öğretmenler Günü'nü, içtenlikle kutluyor, aile bireyleriyle birlikte, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum ifadelerini kullandı.