Başkan Güder'den parklara önem

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, korona virüs salgınına karşı ilçe genelinde bulunan parklarda çocukların sağlıklı koşullarda oynayabilmeleri için dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Geleceğimizin aydınlık yarınları çocuklarımızın sağlığını korumak için her şeyi yapmaya hazırız” dedi.

Yeni tip korona virüse karşı tedbirlerini üst seviyede tuttuğu bildirilen Battalgazi Belediyesi, ilçe genelinde bulunan parklarda çocukların sağlığı için dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde oluşturulan özel ekipler tarafından parklarda bulunan kaydırak, salıncak, tahterevalli gibi oyuncaklar ile banklar ve oyun alanlarının çevresi özel solüsyonlarla titizlikle dezenfekte edildi. Yapılan dezenfekte çalışmaların korona virüs salgınının ilk gününden itibaren yapıldığını belirten mahalle sakinleri, halk sağlığını her zaman ön planda tutan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini iletti.

Vatandaş çalışmalardan memnun

Parkta oynayan 13 yaşındaki Ahmet Arda Denli, “Osman amcamıza teşekkür ediyorum. Parklarımızı temizlediler, ilaçladılar. Hastalıktan dolayı çok az dışarı çıkıyoruz. Parklarda oyun oynamayı seviyorum. Teşekkür ediyorum” dedi.

Battalgazi Belediyesi'nin çalışmalarından memnun olduklarını belirten Zehra Altuntaş isimli mahalle sakini de, “Battalgazi Belediyemizin çalışmalarından memnunuz. Çocuklarımız rahat bir şekilde oynuyor. Temiz kalması çok önemli. Belediyemiz üstüne düşen görevi fazlasıyla yapıyor. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” derken, Tamam Önemli isimli bir mahalle sakisi ise “Osman Güder başkanımıza teşekkür ediyorum. Parklarımıza gereken önemi gösteriyor. Dezenfekte çalışmasından memnun olduk. Güzel oldu. İçimiz rahat bir şekilde çocuklarımızı parklara bırakıyoruz. Başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Ekiplerimiz çalışmalarını koordineli olarak yürütüyor”

Battalgazi'de çalışmaların düzenli periyotlarla devam ettiğini vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Korona virüs salgınının ilk gününden itibaren Belediye olarak oluşturduğumuz ekiplerimiz, ilçemizin her bir karesini düzenli olarak dezenfekte ediyor. Caddeler, mahalleler, sağlık ocakları, okullar, kuran kursları, eczaneler, camiler, pazarlar, türbeler, otobüs durakları, kamu kurumları ve parklar başta olmak üzere ilçedeki birçok alanda dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Bugüne kadar tabiri caizse Battalgazi'de neredeyse dezenfekte etmediğimiz yer kalmadı. Çalışmalarımızı ekiplerimiz koordineli bir şekilde yürütüyor. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Bu haftada ekiplerimiz çocuklarımız ve ailelerimizin hiçbir endişe duymadan, sağlıklı ve güvenilir bir şekilde oyun alanlarında vakit geçirmeleri için ilçemizdeki park ve çocuk oyun alanlarımızın tamamını titizlikle dezenfekte etti. Geleceğimizin aydınlık yarınları çocuklarımızın sağlığını korumak için her şeyi yapmaya hazırız” dedi.