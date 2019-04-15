Başkan Güder'den tesis ve sanat atölyelerine ziyaret

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi'ne ait Asfalt Plenti, Konkasör Tesisi ve ardından da Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nda bulunan atölyelerde incelemede bulundu.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından mazbatasını alarak göreve başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi'ne ait sosyal tesislerin yanı sıra Asfalt Plenti, Konkasör Tesisi ve ardından da Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nda bulunan atölyelerde incelemelerde bulunarak bilgiler aldı. İspendere İçmeleri ve Sosyal Yaşam Merkezi ile başladığı inceleme gezilerine ilk olarak Asfalt Plenti ile devam eden Başkan Güder, saatte yaklaşık 200 ton sıcak asfalt üretiminin yapıldığı plent ile ilgili yetkililerden bilgiler aldı. Daha sonra Konkasör Tesisi'nde de incelemede bulunan Başkan Güder, son olarak Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nda bulunan atölyeleri gezdi. Başkan Güder, sanat atölyelerinde yapılan çalışmaları yakından izleyerek, atölyelerde sanat adına önemli çalışmaların yapıldığını söyledi. Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nda açılacak olan kurslar hakkında da bilgiler alan Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi olarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olacaklarını belirterek, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nın kültürel ve sanatsal çalışmalar anlamında önemli bir merkez olacağını söyledi.